Christian Nodal asegura que Belinda “le salvó la vida”

A pocas semanas de comprometerse con la cantante Belinda, Nodal ha dado sus primeras declaraciones sobre su compromiso.

El cantante de música regional concedió una entrevista a “Despierta América”, tras darle una costosa argolla de matrimonio a la intérprete de 'Luz sin gravedad'.

El cantante mexicano se dijo feliz y emocionado de poder unir su vida a la de Beli, y se deshizo en halagos para su futura esposa.

“Saben que yo me quiero casar con ella… a los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella porque es la persona más especial, para mí es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mi es la mejor mujer que existe”, contó Nodal.

Al ser cuestionado por la compra de la argolla que ha dado mucho de qué hablar tras decirse que cuesta más de 3 de millones de dólares, el joven de 22 años explicó: “Yo soy fanático de las alhajas, al final yo me decidí por algo que la hiciera sentir como reina”.

Finalmente, Christian comentó que su mamá está muy feliz por su compromiso matrimonial y está contenta porque unirá su vida a la de una mujer como Belinda.

