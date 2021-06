Se empodera para Cannes: Araceli Ramírez, la méxicana que esará en el festival

Hace dos años, Arcelia Ramírez recibió una llamada desde Bélgica para ofrecerle protagonizar la película La Civil, el año pasado empezaron los ensayos vía zoom y después la filmación bajo extremas medidas sanitarias y aunque tuvo que hacer cuarentena, está feliz de que estrena en el Festival Internacional de Cannes en la Sección Una Cierta Mirada.

“Me sorprendió que me buscarán, pero Teodora Ana Mihai es una directora que conoce el cine mexicano, que ha vivido aquí durante largas temporadas y había visto mi trabajo, cuando tuvo el guion pensó en mí para esta historia y cuando leí el material me encantó, sé que es una historia fuerte, pero es necesario contarla”, dijo la actriz, de 53 años.

La Civil narra la vida de Cielo, una madre que sufre el secuestro de su hija por parte del crimen organizado, ella hace todo por pagar el rescate, pero no se la regresan. Ante la apatía de su esposo, deja de ser la ama de casa y trata de llegar a las últimas consecuencias. El guion fue escrito por Mihai y el mexicano Habacuc Antonio, con el fin de darle rostro a esas cifras que aparecen en los titulares.

“Queremos poner el tema sobre la mesa. Desde la perspectiva de la mirada de Teodora, con su condición como extranjera, pero que conoce bien México y tiene esa objetividad que a veces nosotros ya no, porque estamos metidos en esta vorágine de violencia y lo vemos todo más borroso”, agregó.

Espera que el público experimente las mismas emociones que ella sintió cuando leyó y filmó en noviembre y diciembre pasados, que reflexionen y eventualmente se encuentren soluciones, al menos con las acciones de cada uno, para transformar la realidad de las madres que buscan a sus hijos en este país.

Sobre su visita a Cannes la tiene muy emocionada, ya que sabe que México siempre está presente en este festival, y ahora que le toca a ella estar ahí, quiere dejar el nombre del país en alto, por eso espera que este proyecto gane.

DATOS

El largometraje es una coproducción entre Bélgica y México, cuenta con Michel Franco como productor.

En la cinta también participan los actores Alvaro Guerrero y Jorge A. Jiménez.

Se filmó en los municipios de Nombre de Dios, Canatlán y Durango.

En las locaciones destaca el rancho La Joya de John Wayne, que fue un importante set de la época de cine western.

NÚMEROS

6 semanas duró el rodaje.

1000 pruebas COVID-19 se usaron para los actores y el staff.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

