Laura Bozzo posa con ajustado body negro y la comparan con Barbie, pero pirata

Laura Bozzo de nueva cuenta entró en polémica luego de publicar un par de fotografías en sus redes sociales en donde posa sin pantalón portando un ajustado body negro, con el cual además de presumir su figura lució sus piernas; las postales generaron numerosas reacciones por parte de los internautas quienes la compararon con la muñeca Barbie versión pirata.

La conductora de 68 años aprovechó su publicación para dar a conocer nuevas noticias sobre ella y para saludar a sus fanáticos: “Agosto traerá muchas novedades sobre mi. Los amo les mando bendiciones,” y “Ni se imagina. Mañana no se pierdan el Programa Hoy, tendré muchas exclusivas. Ya los extrañaba”, fueron los dos mensajes que Laura Bozzo publicó en su cuenta de Instagram.

El mensaje dejó ver que la conductora peruana tiene preparadas más sorpresas para sus admiradores, sobre todo luego de que desde hace semanas se encuentra en tendencia debido a sus apariciones en televisión, así como por sus recurrente publicaciones en sus redes sociales en donde realiza polémicos comentarios sobre temas variados, incluidas las críticas a su rostro y su figura.

Se luce en entallado body negro y los haters aparecen de nuevo

Siempre en constante polémica por los ataques que los haters hacen hacia su persona, Laura Bozzo no deja de responderles con mensajes, fotografías o videos en donde aparece disfrutando de las playas mexicanas y tomando el sol mientras posa en traje de baño. Ocasiones que aprovecha para presumir la gran figura que posee a sus 68 años. Sin importarle las críticas, Laura Bozzo recuerda que se siente bendecida por la vida y que los comentarios negativos que se hacen sobre ella no el importan.

Tras su controversial paso por el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, transmitido en el matutino de Televisa, Laura Bozzo sede nuevo volvió a estar en boca de todos; ya que pese a que en las redes sociales se hacían memes por sus curiosos atuendos con los que participaba, a la par la presentadora se convirtió en una de las participantes más votadas por el público.

Y aunque su talento para el baile no era destacado, su participación fue una prueba de esmero y constancia para seguir en el concurso; en el cual fue salvada en numerosas ocasiones. También se le recuerda por la profunda rivalidad que mantenía con la "jueza de hierro" Lolita Cortés, algo que no mermó su entusiasmo para seguir realizando las coreografías y mostrar su talento para alcanzar a llegar a la gran final, cosa que no ocurrió.

Ahora la estrella de la televisión peruana sorprendió a sus seguidores en redes sociales al posar en un entallado body negro y sin pantalones, ocasión que aprovechó para lucir su figura y sus piernas, tal como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Sin embargo, las críticas no faltaron y sus detractores aseguraron que se parecía a una Barbie versión pirata, esto pese a que Laura Bozzo siempre se ha definido como una amante de la moda.

