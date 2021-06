Esposa de Emir Pabon se quiebra en llanto tras riesgosa operación: "Fue muy duro" | VIDEO

A dos semanas del aparatoso accidente automovilístico que sufrieron Emir Pabón y su pareja Stefanía De Aranda en Houston (Texas), la actriz y conductora habló por primera vez sobre la "operación de riesgo" a la que fue sometida, la cual implicó un gran peligro por sus seis meses de embarazo.

En una entrevista vía telefónica con el programa 'Ventaneando', la esposa del cantante de Grupo Cañaveral rompió en llanto al dar detalles de las complicadas semanas que ha tenido luego del percance del pasado viernes 11 de junio, en el que el taxi que abordaron perdió el control y chocó contra un muro de contención.

Agregó sentirse muy agradecida, pues apenas se pudo levantar de la cama después de casi tres semanas de estar acostada. Asimismo, no dudo en dejar claro que que está contenta de tener una segunda oportunidad de vida.

"Me hicieron un cateterismo en el corazón , estaba muy nerviosa por eso, me decían que por la fractura que tuve en la pierna, un coágulo de grasa se me había ido al pulmón . Yo no podía respirar y ya gracias a Dios estoy bien", contó con la voz entrecortada respecto a su riesgosa cirugía .

Stefanía de Aranda añadió que todo el cuerpo le dolía, desde las piernas hasta la cabeza. Afortunadamente, lo único que no le dolía era el vientre. Sin embargo, mencionó que el shock del accidente fue tan profundo que olvidó por completo que estaba embarazada.

"Estaba muy asustada. Cuando fue el accidente venía hablando con mi mamá por WhatsApp y cuando desperté, inmediatamente le hablé a mi mamá y le dije: 'Tuve un accidente, no sé dónde estoy' . Mi mamá me dijo: '¿Cómo está el bebé, Stefy?' y yo le dije: '¿Qué bebé?' ", detalló.

Antes de terminar la charla, la esposa de Emir Pabón afirmó que esta misma semana será dada de alta y que ya le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19. Además, describió a su bebé como "un guerrero". No obstante, seguirá en observación debido al coágulo de grasa que se le fue al pulmón.

"Esta semana me dan de alta. Ahorita estoy en las terapias, hoy me pude levantar de la cama con mucho dolor en la rodilla, porque ahí tuve la fractura, pero le estoy echando muchas ganas. Están esperando a que me pueda mover más. También me pusieron la segunda dosis de la vacuna. Me tendrán monitoreada por lo del coágulo, pero el bebé es un guerrero", finalizó.