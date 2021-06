Susana Aguilar, hermana de Majo Aguilar, le impide cumplir uno de sus CAPRICHOS

Si bien es cierto, la dinastía es muy grande, quienes no solo la conforman Leonardo, Aneliz o Ángela Aguilar, sino que también, de la otra parte de la familia, están sus primos Flor Susana y María José Aguilar, todos ellos, nietos de los ya fallecidos Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Aunque el talento corre por las venas de cada uno de los nietos de los famosos abuelos originarios de Guanajuato y Zacatecas, no todos decidieron dedicarse a la industria de la música, y desarrollar otros talentos que no sea cantar en público, que incluso, su propia abuela intentó impulsar su vida artística pero ella se negó a seguir dichos pasos.

La hija mayor de Antonio Aguilar Jr., comparte su vida privada a su más de 30 mil seguidores, a través de su cuenta oficial, pero no verificada de Instagram, red social donde publica fotografías con sus primos, y de rara vez sube icónicos momentos con sus dos abuelos.

View this post on Instagram

Este 2 de junio, es cumpleaños de su mamá, Susana Carrillo, el cual, fueron a festejar yendo a un restaurante quienes la acompañaron sus hijos, sobrinos y algunos conocidos.

Fue así que, dentro de una plaza comercial, de la cual se desconoce la ubicación fueron a festejar a su mamá, quien está muy alejada de los reflectores y poco se conoce de ella, solamente que es esposa de Antonio Aguilar Jr. hermano mayor de Pepe Aguilar.

Dentro de la plaza comercial, Susana y Majo Aguilar, encontraron dos resbaladillas de la que su hermana menor quería deslizarse por una resbaladilla, ya que se encontraba el espacio casi sola para ella, a lo que su hermana mayor le recriminó;

¿Cómo te vas a subir ahí? Ella cree que se puede subir ahí (la resbaladilla) No y por allá... Ya no estás en edad, Majo, ¡Vámonos!, exclamó su hermana Susana, jalándola del brazo para que no se subiera.