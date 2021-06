Majo Aguilar copia estilo de Aneliz; conquista Instagram con sus lentes de color

La joven cantante Majo Aguilar comienza a ganar terreno entre las famosas mujeres de la dinastía. En su cuenta de Instagram la podemos ver luciéndose como una fashionista con extravagantes looks como el que dejó ver recientemente al lucirse con unos lentes de color que recordaron a su prima Aneliz Aguilar.

Aneliz, la hija mayor de Pepe Aguilar, es una de las miembros de la familia que no eligió seguir los pasos de sus abuelos y padre, pues no se dedica a la música, pero ha sabido ganarse su lugar como una amante de la moda, lo cual deja ver en sus redes al dar consejos de estilo y lucirse con los mejores looks.

Si algo caracteriza los atuendos que la joven de 23 años muestra en su cuenta de Instagram son los diversos tipos de lentes. La fashionista gusta de combinar su ropa con gafas, dejando ver una extensa colección que va de los clásicos negros hasta los de color ahumado, café, rosa y muchos más.

Aneliz ha dejado ver su extensa colección de lentes en redes. Foto: Especial

Majo Aguilar conquista con sus lentes de color

Pero parece que Majo, quien es hija de Antonio Aguilar Jr. y tiene 26 años, también quiere dejar ver su lado chic y mostrar sus looks más fashionistas combinados con alocados lentes de colores, tal como lo hizo este martes en su cuenta oficial de Instagram.

Hace unas semanas se dio a conocer que la joven cantante y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, lanzó un nuevo sencillo "No voy a llorar", lo que la puso de nuevo en los titulares, pues debutó hace varios años y de hecho ya ha grabado dos EP's, ocho sencillos y varios videos musicales.

Tal parece que esta vez Majo llegó para quedarse, y no sólo en la música, pues con sus look extravagantes ha conquistado las redes sociales, como lo hizo con su último atuendo, luciéndose con una camisa de color rosa que combinó con un pantalón y blusa negra y dio el toque chic con unos lentes de color.

Majo dejó ver su lado chic con este atuendo. Foto: Esepcial

kyog