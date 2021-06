Exatlón México: "No me sueltes", los ROMÁNTICOS mensajes de Doris del Moral y su nueva pareja | FOTOS

Hace unas semanas, los fans del reality show Exatlón México se llevaron una gran sorpresa después de que la querida atleta, Doris del Moral confirmara que tiene un noviazgo con una de las finalistas de la primera temporada de Survivor México.

Anuncia su ruptura

Después de su participación en la cuarta temporada de Exatlón México, Doris del Moral confirmó que decidió terminar su relación sentimental con Viridiana Pulido, quien fue su pareja por más de siete años.

Como era de esperarse, la noticia sorprendió a todos los seguidores del programa de televisión, pues la pareja se había consolidado como una de las más queridas y estables fuera de las playas de República Dominicana.

Presume su noviazgo

Semanas después, Doris del Moral volvió a acaparar la atención de los medios del espectáculo después de subir una fotografía confirmando que se dio una nueva oportunidad en el amor ni más ni menos que con una exparticipante de Survivor México.

Para sorpresa se muchos, la atleta de Héroes anunció que es pareja de Melannie González, finalista de la primera temporada de Survivor México; desde ese momento no han dejado de compartir su amor.

Se demuestran su amor

Hace unos momentos, Melannie González, finalista de Survivor México, compartió una fotografía presumiendo su amor hacía Doris del Moral, pues ambas se encuentran disfrutando de un día de aventuras y emociones.

"Qué aventura tan grande la que nos espera, no me sueltes ok?", escribió en su cuenta de Instagram la finalista del reality show y nueva pareja sentimental de Doris del Moral.

Ante ello, Doris del Moral aseguró que su amor hacía Melannie González no tiene fecha de caducidad ni contrato de clausura, algo que generó un sin fin de reacciones entre los internautas, quienes aplaudieron su amor.

