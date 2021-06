Courteney COX y Ed SHEERAN preparan ésta sorpresa musical para fin de JUNIO: VIDEO

La música siempre nos salvará, es una máxima que corresponde con lo bien que nos hace sentir el sonido, esa canción o melodía que nos trae un momento feliz. Así es como Courteney Cox y Ed Sheeran se sienten cuando interpretan alguna pieza musical juntos, algo que en el caso del cantautor no nos extraña pues es un músico reconocido, pero, en el caso de Cox sí que es novedad.

Pues bien, este par de amigos no han desaprovechado el tiempo que comparten y, a través de redes sociales, Ed dio a conocer un fragmento del tema que tocarán juntos, sí, Courteney y Ed, interpretando un tema.

¿Cuándo tocarán juntos Courteney Cox y Ed Sheeran?

Según el posteo que publicó este jueves el propio Ed, todo indica que la sorpresa que preparan se mostrará el próximo 25 de junio, o esa fue la fecha que colocó en su posteo.

Sumado a esto, en el ensayo que los tiene a ellos dos como protagonistas, se puede ver claramente a Courteney tocando el piano y a Ed la guitarra, sumado al trabajo vocal de Sheeran para engolar la voz y comenzar la canción con sus coros. Tras de ellos, se percibe también la batería, lo cual indica que el ensayo incluyó al resto de la banda de Ed, con la que trabaja sus proyectos.

¿Qué canción van a interpretar? Seguramente los fans podrán reconocer el reportorio de Ed o, en todo caso, esperar que sea un tema inédito compuesto por la protagonista de Friends y el músico inglés.

Y así toca Cox, a lo Mónica de Friends

Y si te parece poco lo que viste de Courteney Cox al piano, te va a sorprender lo bien que toca su instrumento para versionar el famoso tema de su serie Friends, 'I'll be there for you', original de la banda The Rembrandts.

Si no fue suficiente, aquí una canción más donde Courteney Cox está al piano, feliz haciendo lo que más le gusta en la vida: música.

