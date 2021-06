Courteney Cox y Ed Sheeran recrean famoso baile de ‘Friends’

La serie de comedia ‘Friends’ en 10 temporadas juntaron diversas escenas memorables, frases, atuendos, se convirtió en una referente pop que aún sigue vigente. Ahora con la emoción por la reunión de todos los ‘amigos’ una década después, parece que el público no es el único.

Al parecer, la actriz Courteney Cox no ha terminado con todo el asunto de la reunión de "Friends". Ya que ayer domingo 30 de mayo Cox publicó un video que alegró a sus seguidores y fans de la serie. Ella y Ed Sheeran se juntaron para recrear uno de los bailes televisivos más grandes de la historia.

Se trata del baile en el que Monica y Ross hicieron cuando fueron al programa "Rockin 'New Year's Eve" de Dick Clark, que forma parte de la temporada 6 de la serie y que se volvió en un momento emblemático.

Supuestamente, Ben Wiston, el director encargado del especial de “Friends” dijo que presentó la idea a Courteney Cox y David Schwimmer, pero ellos no recordaban la coreografía, por lo que decidieron no hacerlo. “Ambos dijeron, ‘Oh, por favor, no nos obligues a hacer eso’”, señaló Winston.

Lo que bien se aprende nunca se olvida

Aún así, Cox se animó a recrear la famosa rutina de baile, pero en lugar de David, su compañero fue el cantante Ed Sheeran. Hasta el momento la publicación en su Instagram cuenta con 12 millones de reproducciones.

Como se puede ver en la grabación, Courteney no ha perdido sus movimientos ni un poco y Ed estaba más que a la altura de la tarea. “Solo un poco de baile de rutina con un amigo”, publicó junto con el video la actriz.

Ed por su parte reflexionó ... "Tuvimos una reunión propia este fin de semana @courteneycoxofficial #theroutine #iknow # friends4eva #obviouslybetterthanross"

Sin embargo, al final de la rutina, hubo un pequeño error técnico porque Courteney se pasó del salto a los brazos de Ed y se estrellaron contra el suelo.

