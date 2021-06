Filtran AUDIOS desesperados de Larry Ramos tras ser arrestado; Ninel Conde se rehúsa a hablar con él: VIDEO

Luego de la polémica que se ha generado tras la reaparición pública de Ninel Conde, se han filtrado diversos audios en los que Larry Ramos, última pareja sentimental de la actriz, bailarina y cantante, asegura estar pasándola muy mal.

Recordemos que recientemente Conde se ha visto involucrada en diversos escándalos, esto específicamente a lo que refiere a sus relaciones sentimentales pues, mantiene una disputa legal con Giovanni Medina, una de sus exparejas.

Sin embargo, esta historia no es muy diferente para su relación con Larry Ramos, pues ha pasado menos de un año de su boda espiritual con la también cantante mexicana, el colombiano que se encuentra detenido en Miami acusado por el delito de fraude millonario a diversas personas, entre ellas Alejandra Guzmán.

Y precisamente estas disputas y conflictos son los que causarían que Larry tuviera un alarmante y mal estado anímico, mismo que le externo al "Bombón asesino".

Ninel Conde Ninel Conde le da la espalda a Larry Ramos; asegura no estar casada legalmente

“Deseo que te vaya bien en la vida, a mi no me ha ido bien, no estoy bien, ahora mismo estoy en una situación, en el peor momento de mi vida”, se le escucha decir a Larry en el audio difundido por el programa Suelta la Sopa.