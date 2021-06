Aislinn Derbez: Qué es la hiperhidrosis, la condición médica que padece la actriz

Aislinn Derbez es una de las actrices más guapas y exitosas de de México y Latino América, pero antes de tener el gran éxito de la actualidad, la hija de Eugenio tenía un trauma causado por una condición médica, ya que esta enfermedad le jugaba en contra en algunas citas, situación que le afectaba en el autoestima.

El encargado de confirmarle al mundo que Ais sufre de hiperhidrosis fue su hermano, quien estuvo de invitado en el último episodio del podcast de la actriz "La Magia del Caos". El capítulo de esta semana trató de cómo hacer que no te importe lo que piensen l"s demás de ti, por lo que el comediante y hermano de Aislinn era el indicado para estar en la conversación de este episodio.

José Eduardo aprovechó los micrófonos de su hermana para contarle al mundo que la actriz tenía un trauma causado por una enfermedad, ya que se dice que esto le jugaba en contra en las citas, situaciñon que le aquejó por muchos años. Se está hablando de hiperhidrosis.

"Nunca he conocido a una persona que le suden tanto las manos", dijo José Eduardo en la primera temporada de "De Viaje con los Derbez", pero no dio más detalles en ese momento. Ahora en el podcast de su hermana, fue cuando ya tocaron el tema más a fondo sobre la condición médica que padece Aislinn.

¿Qué es la hiperhidrosis?

Como ya se mencionó anteriormente, esta condición hace que le suden la manos de forma excesiva, pero no solo ocurre en las palmas de las manos, sino que también hace que las axilas entre otras extremediades del cuerpo segreguen mucho más sudor que la gente que no cuenta con esta condición.

Esto, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no se trata de que la persona esté nerviosa o que haga mucho calor, sino que las glándulas producen mucho más sudor que las personas que no cuentan con esta enfemedad; ahora bien, una vez explicado esto queda claro por qué le afectaba a la actriz cuando salía con personas en su juventud.

"Me puse una vez (botox) y no funcionó. Fíjate que ya no la veo así, estaba yo muy traumada, mojaba todos mis exámenes, todo lo que tocaba siempre escurría, me sentía muy acomplejada", explicó Aislinn en la plática con su hermano.

