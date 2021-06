Chiquis Rivera cumplió años, su novio la felicitó con hermoso mensaje

Este 26 de junio, Janney Marín Rivera, mejor conocida como “Chiquis”, la hija mayor de Jenni Rivera, celebró su cumpleaños número 36 en compañía de su nuevo novio Emilio Sánchez en una playa mexicana.

Y fue justamente el fotógrafo y empresario mexicano quien felicitó de una manera muy especial a Chiquis pues aseguró que la hija mayor de Jenni Rivera es la mujer con el alma más dulce.

Ante este romántico comentario, Chiquis contestó a su novio de la misma manera y reveló que pese al poco tiempo de relación, la ex de Lorenzo Méndez está locamente enamorada de Emilio.

La felicitó su abuela

Pese al gran conflicto familiar que sostienen en estos momentos los hijos de Jenni Rivera con sus tíos Juan, Rosie y hasta con su abuela la señora Rosa Saavedra, ésta última no quiso pasar desapercibido el cumpleaños de su nieta mayor.

Cabe mencionar que se ha dado a conocer en las últimas semanas que luego de que Jhonny López hermano menor de Chiquis pidió a su tía Rosie la contabilidad de la herencia de su famosa madre, la familia Rivera se ha fracturado.

Foto: IG @escandalo_o

Por lo que Chiquis y su abuela, la señora Rosa Saavedra estarían distanciadas y que incluso no se hablan, pero esto no fue impedimento para la matriarca de esta familia pues dejó un comentario a su nieta en el que fríamente felicita en su cumpleaños 36.

Quien, también felicitó a Chiquis fue su tío Lupillo Rivera que es con el único con el que tienen una buena relación, “El Toro del corrido” dejó un comentario en la publicación de Chiquis en la que le deseo lo mejor en esta nueva vuelta al sol y además le envió muchos besos.

Foto: Captura de pantalla

bmz