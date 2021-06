Chiquis: ¿Cuántos años cumple la hija de Jenni Rivera?; así celebró su vida; FOTOS

La cantante Chiquis Rivera está de festejo, el motivo es su cumpleaños número 36, así lo anunció a través de sus redes sociales en donde inmediatamente expresó a recibir toda clase de felicitaciones.

“Hoy celebro la vida, el amor, la paz y el futuro. Le doy gracias a Dios y a mi madre por traerme al mundo, y por haberme dado la oportunidad de amar y ser amada. Hoy me siento feliz, plena, renovada... y llena de fortaleza. God is good all the time, all the time God is good. Thank you all for the birthday wishes! Los Quiero”, escribió la famosa junto a una serie de fotografías

En las imágenes en donde se puede ver a Janney Marín Rivera, nombre real de la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera portando un entallado vestido en tono rosa, en un escenario del mismo con los mismos colores.

Luce un bello vestido rosa. Foto: @chiquis

Han sido varios artistas los que se han tomado el tiempo para ofrecer los mejores deseos a la intérprete de “Paloma blanca”, entre los que destacan Amanditita, Ángela Aguilar, Alexis Ayala, Blanca Martínez “La chicuela” y su tío Lupillo Rivera.

Chiquis Rivera, nació el 26 de junio de 1985 en Long Beach California, es hija e Jenni Rivera y José Trinidad Marín, aunque la mayor parte de su vida a estado involucrada en escándalos y en el ojo de la prensa, que siempre está al pendiente de cada movimiento, actualmente se desarrolla satisfactoriamente como cantante del genero regional mexicano, en donde continua el legado musical de la dinastía Rivera.

También es empresaria y autora del libro “Chiquis Keto”, en donde incluye recetas de liosas de este estilo de vida, enteramientos divertidos e historias personales para motivación personal de quien lo lea.

GB