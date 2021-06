Michael Jackson y Paul McCartney, de amigos entrañables a su pleito por canciones de The Beatles

Michael Jackson y Paul McCartney, dos de las estrellas mundiales más importantes de la música, entablaron una gran amistad entre las décadas de 1970 y 1980 en las que incluso, llegaron a unir sus talentos para crear grande éxitos como “Say Say Say” o “The Girl is mine”, por mencionar algunas, sin embargo, su relación se vio manchada por una traición del “Rey del pop”, pues le habría “robado” los derechos de algunas canciones de The Beatles al músico británico y a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Todo comenzó en 1975, cuando ambas estrellas de la música se conocieron y lograron una conexión inmediata pues sabían que si unían sus talentos lograrían colocar grandes éxitos en el mercado y al paso de los años lanzaron colaboraciones juntos mientras su amistad iba creciendo. Se dice que, en una de sus charlas, Paul McCartney le contó que había comprado los derechos de otros músicos para poner compensar las enormes pérdidas económicas sufridas luego de que la disquera ATV se quedara con los derechos de la música de The Beatles, por lo que ‘Michael’ habría bromeado con algún día comprar los derechos de las canciones de su ex grupo.

McCartney no habría tomado importancia a la broma de Jackson, pues solo fue eso, una broma, sin embargo, en 1985, Michael Jackson tuvo la oportunidad de comprar todo el catálogo de ATV por 47,5 millones de dólares, por lo que se convirtió en el propietario de las canciones de The Beatles.

Algunas versiones apuntan que Michael consultó a Yoko Ono y a Paul antes de comprar las canciones, sin embargo, se desconoce la veracidad de esta información, sin embargo, lo que sí se sabe es que el legendario bajista se mostró muy indignado por la acción del ‘Rey del Pop’ y en diversas ocasiones le habría escrito cartas para reclamarle por la traición, sin embargo, el músico inglés no tuvo respuesta de Michael, quien calificó la compra como “solo negocios”, por lo que su amistad ya nunca volvió a ser la misma.

Cabe mencionar que Michael Jackson solo tuvo bajo su poder las canciones de The Beatles durante diez años pues en 1995 vendió la mitad de sus acciones de ATV a Sony y tras su muerte, la compañía logró comprar el catálogo entero.

¿Paul Macartney recuperó los derechos de sus canciones?

Hasta el momento, se desconoce si Paul McCartney ya es dueño absoluto de la música de The Beatles, sin embargo, se sabe que en 2018 tuvo un acercamiento con Sony para negociar por la vía legal la compra de sus canciones, no obstante, nunca ha salido a la luz si el ex Beatle y la compañía pudieron llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

¿Por qué perdieron los derechos de sus canciones?

Fue en 1963 cuando Brian Epstein, el entonces mánager de The Beatles, firmó un contrato con Northern Song, compañía disquera perteneciente a ATV, sin embargo, el contrato estipulaba que todas las canciones que escribieran desde la firma del contrato deberían ser administradas por la disquera por lo que los derechos de las canciones no les pertenecían.

CBC