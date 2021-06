“¡Casi muero!”, dice Cynthia Klitbo tras el fuerte sismo de 6 grados Richter en Perú

Tras el fuerte sismo que se registró ayer en Perú, Cynthia Klitbo compartió los momentos de angustia que vivió en dicho país, acompañada de una mujer a la que le dice “Chachis” y de sus dos mascotas.

En una historia de su cuenta oficial de Instagram, la actriz expresó que tuvo un gran sobresalto por el movimiento telúrico que ocurrió en la costa central del país peruano.

Klitbo dijo que ella estaba huyendo de los terremotos en México, que casi se le cae el edificio encima y que casi se muere, y que su perro estaba llorando. Además, agregó que encoentró un letrero que dice tsunamis.

“O sea, ¿Qué pedo? Yo vengo de México huyendo de los terremotos y casi me cae el edificio encima ahorita… ¿Sabes lo qué se siente?... ¡Casi me muero! O sea, güey, p&*o terremoto el que acabamos de vivir… O sea, mi perro está llorando. O sea, ¿cómo? No se vale. Y luego me encuentro un letrero que dice tsunamis, o sea, si no ‘mihogo (sic), me aplastan”, contó la actriz.