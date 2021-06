Sergio Mayer denuncia "acoso" de Issabela Camil y lo tunden en redes

Sergio Mayer se ve envuelto una vez más en otra controversia, ya que una broma sobre "acoso" por parte de su esposa Issabela Camil habría tenido un efecto contrario al que quería y en redes sociales lo criticaron.

El político subió una fotografía a su cuenta de Instagram en la que se ve a su esposa agarrando uno de sus glúteos, por lo que acompañó la imagen con la leyenda: "Recibí acoso en mi contra de parte de Issabela Camil durante mi recorrido en la Magdalena Contreras. Me encantó”.

Ante esto, cientos de sus seguidores le pidieron que no juegue con esa clase de temas, ya que la "violencia sexual no es una cosa de juego", por lo que pidieron que sea serio al respecto.

Algunos de los comentarios son los siguientes: "De lo más desacertado el comentario, la violencia no debe ser 'divertida', esto es una interacción en pareja, algo consensuado, consentido y hasta lindo si quieres. Pésimo el sentido de broma que le quieres dar, es una burla a las víctimas. Ojalá nunca lo pasen tus hijas o esposa con un fulano o fulana de quien no lo quieren porque ahí no te va a dar risa".

En otro más se lee: "¡Sergio me caes muy bien pero no debes de jugar con eso! La violencia no es para nada gustable y divertida, tu si debes de cuidar mucho lo que dices y escribes".

