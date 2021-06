¿Michele Morrone es gay? El actor habla de polémica FOTO sobre su sexualidad

El actor y protagonista de la película "365 DNI", Michele Morrone, causó una gran polémica recientemente por una fotografía publicada en sus redes sociales muy abrazado del actor Simone Susinna, imagen que puso en tela de juicio su sexualidad y afinidades.

La publicación en la cuenta de Instagram del actor es una foto en donde se le ve abrazado de Simone Susinna, con los cuerpo muy mojados y seguramente porque andaban en alguna playa o piscina con el texto "Soy un mentiroso" (I´m a liar), lo cual desató todo tipo de comentarios, sobre todo de sus fans que pensaban que se les iba "otro" y cuestionándose sobre que era gay.

Pero para aclarar todo el suceso y sobre todo sobre sus gustos sexuales, Michele retomó su cuenta en dicha red social para eitir una declaración.

“Esta mañana me he despertado con llamadas de mi equipo para decirme que hay muchos artículos en los medios diciendo que había salido del armario por la fotografía que me había sacado con Simone, que se ha convertido en un buen amigo mío”.

Recalcando que solo se trata de una fotografía en la que recuerda su trabajo con Susinna, Morrone destacó: “Por cierto, soy un gran aliado de la comunidad LGBTQ, pero estamos hablando de una foto normal. No he salido del armario”.

Sobre el texto de "soy un mentiroso", el italiano aclaró dijo: “Un actor es un mentiroso porque pretende ser alguien que no es, por eso elegí ese título”.

Por último, el también cantante aprovechó el momento para dar ánimo a las personas que no se sienten listas para sincerarse acerca de su sexualidad y subrayó: “La felicidad no tiene precio, chicos, sí así lo sientes, sal y dile al mundo quién eres”.

Foto: Instagram

Con información de Agencia Mex

dhfm