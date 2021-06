Issabela Camil estalla contra Yolanda Andrade por “bromas” sobre Luis Miguel

Issabela Camil acaparó la segunda temporada de la serie de Luis Miguel en Netflix, pues su relación con “El Sol” fue una de las más sonadas y en cada uno de los episodios el cantante señala que la actriz fue su gran amor; sin embargo, Camil estalló por las “bromas” realizadas durante una entrevista al respecto.

La actriz fue novia de Luis Miguel cuando ella era muy joven, en el último capítulo de la serie se revela que el motivo por el que decidieron terminar su relación que fueron las multitudes ocupaciones del cantante que lo mantenían ausente de su noviazgo, lo que sucedió antes de que le propusiera matrimonio.

En entrevista con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver la actriz fue cuestionada sobre su personaje en la serie de Luis Miguel que es interpretada por Camila Sodi, al respecto aseguró que no ha visto la serie y que no tiene intensiones de hacerlo.

Al pedir a Isabella Camil que se describiera, Montserrat Oliver la interrumpió y preguntó si en la vida real era como se muestra su personaje en “Luis Miguel, la serie”, al instante la actriz se muestra incómoda y lanzó un comentario asegurando que se levantaría y saldría del programa.

“Soy muy dramática, muy llorona. Soy muy buena amiga, miedosa en algunas cosas. Me gusta mucho la estabilidad, soy de pareja. Tengo buenos hábitos, me gusta siempre decirlo. No me desveló, no me gusta tomar, no fumo, mucha gente lo pondría como en aburrida, pero no me gusta”, respondió la actriz.

¿Por qué terminó su relación con Luis Miguel?

En entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneando” la viuda de Hugo López, Lucía Mirada, reveló que ella habría aconsejado a Issabela Camil terminar con Luis Miguel ya que la actriz se encontraba triste por la ausencia de “El Sol” ante sus constantes compromisos de trabajo.

Mirada aseguró que Issabela Camil sufría mucho en la relación con Luis Miguel y en ese momento la actriz deseaba viajar y continuar sus estudios, por lo que le dijo que siguiera sus sueños y algunos años después podría buscar al cantante, algo que no sucedió.

Isabel Camil señaló que lo que busca en una pareja es estabilidad, algo que pudo haber terminado definitivamente su relación con Luis Miguel y que así se muestra en la serie de Netflix que en la segunda temporada mostró más sobre quien fuera el gran amor de “El Sol”.

Con información de medios

cvg