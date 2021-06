Consuelo Duval ya se sabe cómo se colará a la boda de Belinda y Christian Nodal

La boda entre Belinda y Christian Nodal es un acontecimiento que nadie se quiere perder y ya apunta para ser el evento del año y aunque todavía no hay una fecha concreta para la fiesta, Consuelo Duval reveló que ya encontró la manera de colarse a la boda en caso de que la pareja no la invite formalmente.

En entrevista para el programa “De Primera Mano”, Consuelo Duval reveló que está muy emocionada por el compromiso Belinda pues aseguró que son grandes amigas por lo que espera recibir una invitación para la boda y mencionó que en caso de que no sea invitada está dispuesta a hacer lo que sea y entre sus ideas para colarse a la boda, aseguró que sería capaz de ofrecerles un show o incluso que podría cargarles las maletas con tal de estar en ese día tan importante y como último recurso mencionó que le gustaría estar presente aunque sea de manera virtual.

La actriz conocida por su papel de “Federica” en “La Familia P. Luche” aseguró que el romance entre Belinda y Christian Nodal la tiene muy emocionada pues ha seguido su relación desde el inicio y señala que su amor le parece inspirador pues su historia es como la relación amorosa que siempre soñó y enfatizó que se siente muy contenta por su Belinda y reiteró que son grandes amigas.

¿Consuelo Duval está comprometida?

En su aparición ante los medios, Consuelo Duval lució un supuesto de anillo de compromiso, sin embargo, la actriz aseguró que, de momento, no está preparada para tener una relación, aunque no le cierra las puertas al amor, mencionó que el anillo que porta es parte de un acto simbólico en el que se casó con ella misma para no permitir que cometa nueva “tonterías” en su vida.

Por último, Consuelo Duval habló sobre su próximo proyecto televisivo en el que se estrenará como conductora de “El Retador”, la nueva producción dominical de Televisa, la cual será un programa de concursos donde los participantes cantarán, bailarán e imitarán para competir por un jugoso premio económico.

Consuelo mencionó que está a pocos días de iniciar esta faceta de su vida y que está muy emocionada, sin embargo, dejó ver que hay nerviosismo pues señaló que está pidiendo ayuda divina para entrar en el agrado del público como conductora pues quiere cumplir con las expectativas de su público.

Arregla problemas con Lorena de la Garza

Consuelo Duval y Lorena de la Garza estuvieron alejadas durante un tiempo tras la salida de Duval de Televisa, sin embargo, reconoció que ella tuvo la culpa de su distanciamiento y mencionó que los roses que tuvo con “La Nacasia” ya quedaron en el pasado pues Lorena la perdonó sin pensarlo y aseguró que su relación está mejor que nunca y enfatizó que se quieren como si fueran hermanas.

CBC