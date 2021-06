Ana Bárbara cumple arriesgado reto en bikini; entra al mar de madrugada para subir a un yate y bailar: VIDEO

La cantante Ana Bárbara sorprendió a sus millones de fans en Instagram al compartir un video con el que demuestra que cumplió el arriesgado reto de entrar al mar de madrugada y llegar hasta un yate para cantar y bailar con los tripulantes su famoso tema "Bandido".

Ana Bárbara es una de las famosas más activas en Instagram, desde donde compare día con día historias de su vida personal, como la convivencia con sus hijos y pareja, hasta los conciertos que ofrece y los outfits con los que se luce en cada una de sus presentaciones.

Originaria del estado de San Luis Potosí, la guapa compositora y productora de 50 años ha sabido mantenerse en el gusto del público con sus temas, y destaca entre muchas por mantener una increíble figura, la cual no tiene reparo en presumir en redes con sensuales atuendos.

Ana Bárbara cumple reto "bárbaro"

La intérprete, quien actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo "Fruta Prohibida", sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram la madrugada de este sábado por su más reciente video compartido, pues en este se ve como se adentra en la oscuridad del mar para llegar hasta un yate.

La cantante sorprendió a sus fans al cumplir el arriesgado desafío. Foto: Especial

De acuerdo con lo que contó en sus historias de Instagram, la cantante se encontraba a la orilla de la playa cuando escuchó que a lo lejos una embarcación tocaba su éxito "Bandido", por lo que alguien de las personas que la acompañaba la retó para llegar hasta el yate y subir a bailar con los tripulantes.

Sin pensarlo por mucho tiempo, Ana Bárbara se quitó su pareó y comenzó a caminar para adentrarse al mar sólo iluminada por la luz de un celular. En el video que compartió en redes se puede ver como llega hasta la embarcación y sube a la popa para bailar su canción y demostrar que no le temé a ningún reto.

"Yo a mis #bandidos no les fallo y no me importa que me digan #loca de todas formas sí estoy loca de saber que las nuevas generaciones siguen escuchando música blanca y hecha con el corazón", fueron las palabras con las que la cantante acompañó la publicación, que a pocas horas de haber compartido ya cuenta con cientos de comentarios y más de 200 mil "me gusta".

