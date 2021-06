Lucía Méndez no quiere que le pregunten por Luis Miguel pero asegura que la dejó MARCADA

La tarde de ayer jueves 17 de junio Lucía Méndez acudió como invitada especial a la Plaza Galerías de las Estrellas, ahí fue abordada por la prensa para cuestionarla sobre Luis Miguel y el romance que tuvo con “El Sol”, pero parece que esto le molestó a la actriz.

Y es que Lucía Méndez cuestionó a los reporteros por qué siempre le preguntaban sobre ese capítulo en su vida, si ya era algo que había sucedido hace muchos años.

Entre bromas, Lucía Méndez aseguró que su exnovio, Luis Miguel la dejó marcada y no solo a ella sino a todas las mujeres con las que el cantante tuvo alguna relación.

Cabe señalar que en alguna ocasión Lucía Méndez reveló que dicha relación duró tan solo unos meses, sin embargo, confesó que “El Sol” la dejó marcada e incluso hizo una seña como si tuviera un sello en la piel dejado por el intérprete de “Suave”.

Incluso, la bella actriz le manda un contundente mensaje a Luis Miguel a quien cuestiona cómo es posible que después de tanto tiempo le sigan preguntando sobre él.

En su plática con los medios de comunicación, además de hablar de Luis Miguel, Lucía Méndez quiso aprovechar y felicitar a Belinda y Christian Nodal quienes se acaban de comprometer y que ya todos quieren ir a su boda, pero Méndez revela que hasta el momento no ha recibido invitación del próximo enlace matrimonial.

“A mí no me ha invitado, ¡Ay Beli, no seas gacha, invítame!, porque a mí me encanta Nodal”, indicó Méndez.