Lucía Méndez pide a Belinda que la invite a su boda con Christian Nodal

Desde que se dio a conocer que Belinda y Christian Nodal contraerán matrimonio, no solo se han conmocionado y mostrado interés sus seguidores, también algunas personalidades del medio artístico, ya que muchos de ellos han levantado la mano para asistir a la tan esperada boda.

Tal es el caso de la actriz Lucía Méndez, quien aprovechó para felicitar a Belinda por la manera en la que ha llevado su relación con el cantante de música regional mexicana, por lo que aseguró que era muy inteligente en casarse con este hombre, no importando que le llevé 10 años, e hizo un comparativo con Yuri y su esposo.

También Lucía confesó su deseo por asistir al enlace nupcial de Belinda y Nodal, ya que le encanta este último.

“A mí no me ha invitado, ¡Ay Beli, no seas gacha, invítame!, porque a mí me encanta Nodal”, indicó Méndez.