¿Son ustedes BTS? Banda de K-Pop hacen coreografía de "En Realidad" de Ángela Aguilar

Sin lugar a duda, el género de K-Pop se ha popularizado luego de que múltiples boybands, principalmente del continente asiático, surgieran gracias al amplio mercado que existe en todo el mundo, en donde este no tan nuevo género se consume por varios fans, siendo BTS una de las bandas pioneras en este clasificación de la música, sin embargo, la banda One N' Only también se ha popularizado.

Y es que luego de que de realizar la coreografía tan popular de la canción "En Realidad", interpretada por la joven de 17 años, Ángela Aguilar, la banda aumentó más el número de fans, ya que existe un mercado mexicano y estadounidense que gusta de las canciones de la Dinastía Aguilar, que por ahora, lo conforman, Pepe Aguilar, Leonardo, María José y la menor de edad, Ángela Aguilar.

El video se volvió tan popular a través de la cuenta de TikTok de la banda en @onenonly_tokyo donde además de realizar algunos retos virales, publican alguna coreografía de algún artista mundialmente conocido en la plataforma, la cual, en pocos segundos se hacen virales gracias a sus más de dos y medio millones de seguidores.

Esta coreografía la realizaron el 27 de abril de este mismo año, video que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y más de siete mil comentarios y más de 400 mil "me gusta" en la red social, en la que destacan sus habilidades para bailar cualquier género, sobre todo el de los mexicanos que no es nada sencillos de realizar, ya que no solo es moverse como y copiar los pasos, sino tener gracia para poder realiz

¿Quién es One N' Only?

La banda One N' Only, es una boyband de K-Pop, originarios a Japón, conformados por los grupos; EBiSSH que conforman Rei, Tetta, Naoya, y Kohki, y de la banda Satori Boys Club, integradas por Kenshin, Hayato y Eiku, los cuales se unieron luego de su primer gira en abril de 2018.

"I'm Swag", fue el primer sencillo que lanzaron en mayo de 2018, para saber cómo reaccionaba el público ante esta unidad entre EBiSSH y Satori Boys Club. Al descubrir que este tema tuvo más de un millón reproducciones es sin ninguna dificultad, se confirmó su debut

