Danielle Dithurbide confirma embarazo y presume su pancita en pleno programa

En las últimas semanas comenzó a circular el rumor de que la periodista mexicana Danielle Dithurbide estaba embarazada, sin embargo, luego de muchas especulaciones, la comunicadora salió a confirmar su embarazo, además, presumió por primera vez ante los medios su pancita.

Fue durante el estreno del programa ‘Faisy Nights’, el cual se emitió por primera vez el pasado martes 15 de junio a través de la señal de Unicable y una de las celebridades que "pasaron a felicitar" fue la periodista Danielle Dithurbide, quien tras ser presentada por Faisy y Michelle Rodríguez presumió en televisión su pancita y luego de dedicale unas palabras a los conductores por su nuevo proyecto mencionó que no les daría ‘patadita de la suerte’ sino que les daría un panzazo de la suerte.

Cabe mencionar que la intervención de la comunicadora en el programa de Faisy y Michelle fue muy breve y no dio más detalles sobre su embarazo, sin embargo, solo se limitó a felicitar a los presentadores por esta nueva aventura en la televisión.

Normalmente, la periodista habla mucho sobre su vida personal y en las últimas semanas los rumores sobre su embarazo habían crecido debido a que se le había visto portar ropa más holgada de lo normal, además, ya debido a que su pansa va aumentando de tamaño ya no pudo esconder más su próxima maternidad.

La periodista no ocultó más su embarazo. Foto: TW: @faisynights

Cuida su imagen

De acuerdo con información publicada por TVNotas, tras confirmar su embarazo, la comunicadora se los informó a sus jefes de Televisa y les solicitó que cuidarán las tomas en el noticiero ‘Despierta’ para que no saliera a cuadro su pancita pues no estaba interesada que sus televidentes se enteraran de su próxima maternidad ya que considera que no son temas de interés público.

La fuente cercana consultada por el portal de espectáculos asegura que la periodista de 38 años está cumpliendo el sueño de ser mamá pues reveló que anteriormente ya había intentado convertirse en madre, sin embargo, no lo había logrado por lo que la periodista está muy feliz por conocer a su bebé.

¿Quién es el papá?

Se sabe que la pareja sentimental de Daniella Dithurbide se llama Jorge García y aunque no hay mucha información sobre él, según la misma fuente consultada por TV Notas, el próximo papá se dedica a la gastronomía y lleva aproximadamente un año y medio de relación con la periodista.

Cabe recordar que la reconocida periodista de Televisa ya ha estado casada anteriormente, Su primer matrimonio fue con su colega Guillermo Ochoa Jr, y posteriormente, tuvo una relación con Juan Pablo de Leo, sin embargo, dichas relaciones no han funcionado de la mejor manera pues en diversas ocasiones se ha especulado que la carga de trabajo de la presentadora ha complicado su vida amorosa.

Actualmente, Danielle Dithurbide, es uno de los rostros más reconocidos de los noticieros en la televisión mexicana pues cada mañana se encarga de informar a miles de televidentes a través del noticiero ‘Despierta’ del cual es titular y que se transmite a través de la señal de Las Estrellas.

Con información de medios

CBC