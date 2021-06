¿Alejandro Speitzer ya superó a Ester Expósito? Lo cachan con poca ropa junto a modelo

Alejandro Speitzer mantuvo una relación muy bonita con la actriz española Ester Expósito, pero todo llega a su fin. Luego de rumores y chismes, parece que todo terminó bien y no a gritos como se dijo. Ahora parece que el histrión mexicano ya superó a la guapa española, pues se le vio muy contento con una mujer en un baño.

A través de su cuenta oficial, el actor Alejandro Speitzer presumió una foto en poca ropa con una guapa modelo. Al principio se creyó que podría ser su nueva pareja pero en realidad se trató de una campaña para promocionar un producto de la marca Dolce & Gabbana. En la fotografía, acompañada de un video, se ve a Alex con un físico muy trabajado.

¿Qué es lo que pasó entre Alejandro Speitzer y Ester Expósito?

Alejandro y Ester eran una de las parejas favoritas del medio internacional, pero desde hace unos meses comenzaron los rumores de su separación. Primero se dijo que pudo haber sido culpa de él, por “flojo y mantenido”, pero luego salió Ester a desmentir esos dichos, aunque no confirmó la separación.

Hacían una pareja muy linda. Foto: Especial.

Quien sí afirmó que todo acabó fue el hermano del actor Alejandro Speitzer, quien reveló que la verdadera razón por la que la pareja no se ha visto junta en redes, es debido a que Alejandro se encuentra grabando la segunda temporada de Oscuro Deseo, al lado de Maite Perroni. “El amor no se acabó, el amor ahí está y la relación no termina...la relación está y es buena...él vino a México y sienten que esta distancia está siendo consecuencia de que terminaron, pues no, él vino a hacer una serie”, aclaró Carlos Speitzer.

La pareja parecía ser muy sólida e incluso era una de las más seguidas; Alejandro Speitzer y Ester Expósito comenzaron a salir a finales de 2019. Sólo el tiempo dirá si terminaron o no, pero para muchos el hecho de que no se les haya visto juntos o no hayan salido a confirmar o desmentir nada sólo indica que no están juntos.

msb