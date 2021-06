En la película animada 'Luca', muestran valor de la amistad infantil

¿Alguna vez has escuchado una voz en la cabeza que te dice que no lo hagas? Qué pasaría si tu mejor amigo te ayuda a silenciarla, animándote a vivir el mejor verano de tu vida, lleno de helado, pasta y aventuras y que sólo viviendo cada instante es cómo maduras.. Esta es la premisa con la que el director Enrico Casarosa busca mostrarle al público, en la nueva película de Pixar, “Luca”.

“Siempre tendrás la sensación de ¿qué estás haciendo aquí?, pero si no nos arriesgamos, si no aceptamos desafíos que nos derriban y nos volvemos a levantar, no crecemos, no aprendemos. Entonces, el gran aprendizaje es que si no pasas por algunos problemas, no tendrás la oportunidad de crecer”, señaló Casarosa, quien fue nominado al Oscar en 2012 por el corto “La Luna”.

Sin embargo, en medio de la diversión que “Luca” y “Alberto” viven, los dos jóvenes esconden un secreto, son monstruos acuáticos que pertenecen a un mundo que existe debajo del océano y deben evitar que alguien los descubra. En esta idea, el director también hace un guiño a la niñez que pasó nadando en las orillas de la costa y que ahora anhela viviendo en California, EU.

“Era muy bonito, como si el agua se quedara adentro, pero tenía que salir al mundo y conocerlo. Por eso, me gusta el norte de California, aunque el agua es muy fría me gusta, es parte de mí, crecí tanto con el mar, que es como si fuera un pez y creo que por eso probablemente termine haciendo una historia sobre un pez fuera del agua”, dijo.

EL PODER DE LAS PLATAFORMAS

Este largometraje animado es otra de las apuestas que llegan directamente a la plataforma de Disney+, como lo hizo “Soul”, el próximo 18 de junio y el director espera que la gente la disfrute en el idioma que prefieran, pero después se den tiempo para verla en italiano, ya que se esforzó mucho con todo el equipo para darle las características que enriquecen su cultura y que es más expresiva.

Las voces originales de la cinta están a cargo de Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman y Maya Rudolph. En México, Omar Chaparro presta su voz al “Tío Ugo”.

MÁS SOBRE LA PELÍCULA

La historia no es una autobiografía, ya que cuenta con experiencias que muchos experimentaron en la infancia.

El staff de la cinta contó al director varias de sus vivencias infantiles, logrando crear un cuento universal.

Investigó mucho sobre la costumbres italianas, ya que no quería ofrecer un panorama distinto.

2012 fue nominado al Oscar por “La Luna”.

1997 hizo “101 dálmatas: la serie”.

