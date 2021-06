La Miss Universo Andrea Meza refrenda su compromiso contra la violencia hacia las mujeres

Tras ganar la corona, la mexicana Andrea Meza tiene claro cómo quiere ser vista durante su reinado como la actual Miss Universo, “me gusta ser reconocida como una mujer auténtica, que siempre fue ella misma y que no tuvo miedo de mostrarse tal cual es, porque esa fue la convicción que tuve al llegar a la competencia, y estoy segura que esa fue la razón por la que obtuve la corona, porque me mostré tal cual soy, transparente”, dijo en entrevista para El Heraldo de México.

La joven originaria de Chihuahua quiere conectar con la gente de manera auténtica, “sin pretender ser algo más, me quiero mostrar al mundo de manera natural, y así soy más poderosa, cuando le haces ver a las personas que Miss Universo no es una figura perfecta que no se equivoca, sino una humana más es una manera de acercarte”.

Confirmó su compromiso con las mujeres, “mis lazos con México no se han roto, mi idea es seguir trabajando con ellas, por lo que colaboro con el Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez, donde tenemos un programa que se llama 'Rechazar el acoso callejero', sobre combatir el acoso en la calle”, comentó

Ahora tiene su sede en Nueva York, un departamento que comparte con Miss USA, pero su mayor deseo es regresar a México, “afortunadamente las cosas pintan mejor día con día, el primer viaje que tengo planeado es a México, como parte de la bienvenida a mi país, y ahí voy a hacer una visita única a 'Smile train', una fundación que hace cirugías para ayudar a las personas con paladar hendido”.

Concursos de belleza

Andrea está convencida de lo útil que ha sido para ella el haber entrado a Miss Universo, “para mí los concursos de belleza son una increíble plataforma que te brinda oportunidades y que te ayuda a crecer como persona, te abre puertas y ahora más que nunca están abiertos a la diversidad. Creo que se tiene un mal concepto de lo que son, tenemos una idea anticuada”.

Datos

Nació el 13 de agosto de 1994, en Chihuahua.

Quiere hacer carrera en el entretenimiento.

Le gustaría visitar países como: Sudáfrica y Colombia.

Apoya a una fundación de la lucha contra el SIDA.

Se graduó de la Universidad como Ingeniera en sistemas.

Por Nayely Ramírez Maya

dza