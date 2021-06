Boda de Belinda y Nodal: ¿Estará invitada Ángela Aguilar al evento? Esto dijo la cantante | VIDEO

Una de las grandes noticias de este 2021 tiene que ver con Belinda y Nodal, ya que esta bonita pareja anunció su compromiso, lo que lleva a una futura boda llena de grandes estrellas y momentos que quedaran para el recuerdo de todos. Pero más allá de esto, la gente comienza a especular sobre los posibles invitados, siendo Ángela Aguilar una de las grandes dudas.

Ahora, durante una entrevista con Andrea Escalona para el programa Hoy, la hija de Pepe Aguilar bromeo un poco sobre su presencia en la boda entre los dos músicos y ex jueces de La Voz. Ángela no quiso confirmar su presencia, ya que existe una historia un poco turbia entre ella y el novio de Beli.

Christian y Ángela realizaron una colaboración "Dime cómo quieres", misma que más allá de ser un éxito a nivel mundial fue la que ocasionó esta historia turbia, misma que en realidad fue inventada por algunos medios de comunicación, ya que se dice que durante esta colaboración estuvieron juntos e inclusive tuvieron un hijo.

No pierde la esperanza

La realidad es que ella sabe que eso fue inventado, por lo que entre las bromas que soltó con Escalona, Aguilar espera contar con un lugar en el evento de Nodal y Belida, "no me han invitado, pero estoy segura que sí (me van a invitar)", dijo la interprete de "Como la flor".

El tema de la boda salió cuando Escalona le confesó que le gustaría ir y le pidió que la llevara de su más uno, fue cuando confesó que no le ha llegado la invitación, pero le aseguró que le gustaría que fuera con ella, esto después de decir que confía que le llegará su invitación con ese boleto extra para ella.

Previo a terminar su plática, Ángela dejó claro que en caso de que la inviten podría prestarle el vestido de boda a la novia, esto haciendo referencia al que usó en un video. "Le podemos decir a Claudia que le preste el vestido a Belinda".

dza