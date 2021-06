Paola Núñez llegará a Netflix para combatir zombis en “Resident Evil”

La actriz mexicana Paola Núñez será una de las protagonistas de la serie de "Resident Evil" que está preparando Netflix sobre esta famosa saga de zombis.



"Prepárate para entrar a la nueva ciudad Raccoon con nosotros", adelantó la actriz en Instagram. Núñez compartió la imagen en la que aparece junto al resto del reparto desvelado por Netflix: Ella Balinska, Lance Reddick, Tamara Smart, Siena Agudong y Adeline Rudolph.



El elenco de esta serie destaca por ser muy femenino, algo normal dentro de una saga que, en la gran pantalla, contó con Milla Jovovich como líder.

Núñez se ha consolidado en la industria estadounidense y ha dejado su huella en películas como "Bad Boys for Life" y series como "The Purge" o "The Son". También ha participado en telenovelas y series como "Amor en custodia", "Reina de corazones" o "La reina del sur".

"Resident Evil" en Netflix

Tras triunfar en el mundo de los videojuegos y en el cine, en septiembre de 2020 se dio a conocer que los zombis "Resident Evil" llegarán a Netflix con su primera serie de televisión.



Con ocho capítulos de una hora cada uno, esta producción para la pequeña pantalla contará como "showrunner" con Andrew Dabb, conocido sobre todo por "Supernatural".



"'Resident Evil' es mi juego favorito. Estoy increíblemente emocionado de contar un nuevo capítulo de esta increíble historia y de llevar la primera serie de 'Resident Evil' a los miembros de Netflix en todo el mundo", dijo Dabb cuando se anunció la serie.



"Para todos los fans de 'Resident Evil', incluyendo a aquellos que se unan por primera vez, la serie será algo completo con un montón de viejos amigos y algunas cosas locas y sedientas de sangre que la gente nunca ha visto antes", prometió.



"Resident Evil" presentó su primer videojuego en 1996 y, desde entonces, esta saga de Capcom, compañía que también estará involucrada en la nueva serie de Netflix, se ha convertido en una de las más famosas de la historia del ocio digital.



Posteriormente llegó a la gran pantalla de la mano de Milla Jovovich como protagonista y con el director y productor Paul W.S. Anderson como principal cerebro detrás de las cámaras.



Las seis películas de terror y acción de esta saga, que van desde "Resident Evil" hasta "Resident Evil: The Final Chapter", recaudaron entre todas y en todo el mundo más de mil 200 millones de dólares.

Por EFE

cvg