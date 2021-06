No One But A Madman, el nuevo drama de romance de oficina que llegará este mes

¿Adicta al trabajo? El próximo drama de verano "No One But A Madman" prepara su estreno y contará la historia de un grupo de empleados que lucha por sobrevivir en la vida laboral. Los actores coreanos que lo protagonizan son Moon So Ru, Jung Jae Young, Lee Sang Yeob y Kim Ga Eun.

Entre los diversos géneros de doramas, el romance de oficina es uno de los favoritos para los fans, títulos como "What's Wrong With Secretary Kim", "She Was Pretty", entre otros, se han convertido en las series coreanas favoritas de algunas, ya que presenta el famoso personaje de CEO o la relación entre compañeros de trabajo con un toque de comedia.



La cadena de televisión MBC presentará su próximo lanzamiento, No One But a Madman se estrenará el 23 de junio y se centrará en la vida de un arquitecto y una mujer adicta al trabajo.

Romance de oficina y adicción al trabajo

La sinopsis del drama coreano narrará la vida de Choi Ban Seok, un arquitecto con 22 años de experiencia que se ha desempeñado como ingeniero en el área de dispositivos para la empresa Hammyung Electronics; sin embargo, cuando hacen recorte de personal, hará todo lo posible por salvarse de ser despedido.



El protagonista se trasladará al departamento de personal, pero no tiene ninguna experiencia en el campo. Ahí conocerá a Tang Ja Young, una mujer que es adicta al trabajo y cuya ambición es convertirse en una ejecutiva de la empresa. Ambos tendrán que aprender a trabajar juntos a pesar de sus diferencias.

El drama se transmitirá todos los miércoles y jueves a través de MBC. La cadena de televisión ya reveló el primer tráiler donde se muestra la desastrosa vida laboral de la compañía. También se publicaron varios pósters para presentar a los protagonistas, sus relaciones en la ficción y las características de los personajes.

El género de romance de oficina muestra el ambiente laboral de Corea del Sur, la adicción al trabajo, la explotación y las relaciones románticas que se desarrollan entre compañeros. Otro de los estrenos para este verano es Nevertheless, de Song Kang, el drama llegará a Netflix el próximo 19 de junio.

kma