Netflix: Song Kang roba los suspiros en nuevo adelanto de Nevertheless, su drama

Faltan pocos días para el estreno mundial de Nevertheless, el nuevo drama coreano protagonizado por Song Kang. La serie se transmitirá todos los fines de semana a través de Netflix. La química entre Park Jae Uhn y Yoo Na Bi robó los suspiros de los fans.

La joven estrella va por su cuarto estreno del año, el actor ha pasado por Sweet Home, Love Alarm 2, Navillera y Nevertheless, todos disponibles en la plataforma de streaming y con subtítulos en español.

Si no sabes qué ver durante el verano, apúntate con este drama de romance que se estrena el próximo 19 de junio. El actor coreano interpretará a un joven universitario que no cree en las relaciones, pero todo cambiará cuando conozca a una nueva estudiante.

Recientemente, Song Kang se robó los suspiros de los fans con el nuevo adelanto de "Nevertheless" revelado por la cadena JTBC. En el teaser, "Park Jae Uhn" y "Yoo Na Bi" se acercarán poco a poco, ninguno de los dos se conocía antes, pero las circunstancias cruzarán sus caminos.



El protagonista masculino es el típico bad boy que no entabla relaciones con ninguna chica, las nuevas escenas muestran un juego de verdad y reto, además de los momentos románticos entre la pareja de "Nevertheless". También se deja ver que Song Kang besará a otra chica y "Yoo Na Bi" los descubre. La escena final elevó la emoción por el estreno, ya que ambos están a punto de besarse en un callejón.

Nevertheless tendrá restricciones de edad

Hace poco, se anunció que la cadena JTBC considera clasificar algunos de los capítulos de la serie para mayores de 19 años, algunas fans especularon que habrá escenas subidas de tono en las que actuará Song Kang o quizás tendrán lenguaje no apto para menores.

La producción también ha revelado barios pósters promocionales que muestran un vistazo a cada uno de los personajes y algunos momentos clave.

Noticias Relacionadas K-Dramas: Song Kang podría protagonizar Cruel Story of Office Romance

La duración de Nevertheless será de 10 episodios para el drama coreano, los cuales se estrenarán cada fin de semana a la par de Corea del Sur. Song Kang se ha convertido en la estrella juvenil de Netflix y se espera que sea uno de los mejores lanzamientos de junio.

kma