Jungkook de BTS muestra sus tatuajes en Muster SoWooZoo 2021 y fans enloquecen

BTS celebró junto a su todo el ARMY su octavo aniversario, que culminó tras varias celebraciones y un par de conciertos y desde luego que los fans del grupo de K-Pop quedaron encantados con todo lo que ocurrió en el show.

Jimin, Jin, J-Hope, RM, V, Suga y Jungkook, cautivaron a sus fans, pero fue el último quien se robó todo el espectáculo gracias al gran look que lució y a sus tatuajes, pues es bien sabido que muchos han tenido que ocultarlos por mucho tiempo debido a las leyes de Corea del Sur.

Por lo que lo que ahora Jungkook sorprendió al fandom al mostrarse en total libertad y sin temor alguno de mostrar sus tatuajes que cubren gran parte de su brazo derecho y desde luego que la reacción del ARMY fue de apoyo total a su ídolo.

Celebraron que se mostrara por primera vez libre y sin ataduras, pues se mostró confiado y derrochó estilo y personalidad, mismo que lo hizo ganador de los aplausos de sus fans tras la realización del concierto.

Jeon Jungkook, magnate hombre dueño de media ciudad peluche

Me lo imagino en su Yate con una copa de Champagne

¿Qué pasó en el concierto?

Durante el Muster SoWooZoo 2021 la banda de K-Pop interpretó los temas Life Goes On, Butter, Dynamite; Moving On, Fly to my Room; Not Today, temas con los que recorrieron sus ocho años de historia y con los que realmente conquistaron a sus fans.

Oficialmente otro año más el #BTSMusterSoWooZoo2021 acaba de terminar.



Nos divertimos mucho este año, esperamos que tu también ARMY.



ARMY MX.

