Los Ángeles Azules responden a la polémica de la canción "17 años"

Los integrantes de Los Ángeles Azules comentaron que la historia de la canción "17 años" surgió de la imaginación de cómo es el encuentro de una joven con alguien más experimentado en una fiesta.

De acuerdo con lo relatado en entrevista con Adela Micha, en el programa Me lo dijo Adela, no tiene nada de malo la historia, sólo que es la forma en cómo antes se le cuidaba a las jóvenes, a quienes no se les permitía salir de casa, por lo que al acudir por primera vez a una fiesta conoce un nuevo mundo y personas diferentes a su entorno.

Por ello, recalcaron que cuando alguien es menor y que ha estado muy protegida por sus padres confunde sus emociones, algo con lo que hacen relación en la oración "esto es el amor".

Piden cancelarlos

Durante las primeras horas de este 14 de junio el nombre de la banda Los Ángeles Azules fue tendencia, debido a que los acusaron de romantizar y normalizar la pedofilia a través de su canción "17 años", por lo que pidieron que fueran cancelados.

La letra de la canción dice: "Amigo, sabes acabo de conocer a una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene 17 aun. Es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, su primer amor".