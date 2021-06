Exatlón México: Mau “Wow” que mención del PVEM en sus redes sociales fue por “amistad”; desconocía que era ilegal

Enorme polémica se generó el pasado fin de semana luego que se diera a conocer un listado de figuras públicas e influencers que accedieron a hacer campaña por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en plena veda electoral, lo que se considera un delito, y decidieron compartir mensajes en sus redes sociales en abierto apoyo al partido a alguno de sus candidatos.

Tal fue el caso de un atleta que formó parte de la cuarta temporada del famoso reality show de TV Azteca Exatlón México, Héroes contra Titanes, se trata de Mauricio López, Mau “Wow”, quien este jueves se disculpó públicamente por hacer promoción al PVEM en los días previos a las elecciones del pasado domingo 6 de junio, luego de recibir cientos de críticas de muchos de sus seguidores y fans.

Mauricio López publicó una disculpa este jueves en su Instagram en donde reveló que desconocía que estaba cometiendo un delito electoral luego que invitara a sus seguidores a votar por su amigo, el también atleta y exparticipante de Exatlón México, Patrick Loliger, quien compitió para el cargo de diputado local por el distrito 17 de Puebla. Mau Wow aseguró que desconocía que promocionar un partido político era ilegal en temporada de veda electoral y que solo lo hizo por la amistad que lo une con el atleta.

“Entiendo que estén enojados” publicó Mauricio López

Desde su cuenta de Instagram Mau “Wow”, quiso dar su versión de lo que ocurrió y aprovechó para ofrecer una disculpa, el atleta aseguró además comprender la molestia de sus seguidores: “Quiero explicar mi experiencia sobre lo que pasó el fin pasado. Lo hago porque creo que se lo debo a toda la gente que me sigue y me apoya. Entiendo perfecto que estén enojados”, comenzó a relatar en una de sus historias.

El atleta refirió que hace solo unos días visitó a su amigo Patrick Loliger en Puebla, lugar en donde el deportista se postuló como candidato a una diputación por lo que Mau Wow se ofreció a apoyarlo en lo que pudiera desde sus redes sociales: “Y me dijo, ah, pues por esas menciones pagan y están buscando a influencers y que pasaría mi contacto. Yo le dije que no cobraría y me dijo, pues es publicidad. La pagan, que te paguen y también así recibes algo y yo dije ok”, continuó en su texto Mauricio.

El deportista aseguró que con el transcurso de los días se comunicaron con él para con el objetivo de apoyar al PVEM desde sus redes sociales, la forma de hacerlo sería mediante una historia de Instagram por la cual recibiría un pago de 25 mil pesos, destacó, por lo cual aceptó. “Yo no sabía que era veda electoral. Lo vi como publicidad normal que acepté sólo por el hecho de que sabía que estaba apoyando a alguien en quien yo confío y que realmente se haría lo que estuviera a su alcance para ganar”, narró en Instagram.

Noticias Relacionadas Niurka defiende a su hija de quienes la atacan por polémica con PVEM

Sin embargo, luego que Mau Wow publicara su historia se percató que algo no andaba bien ya que comenzó a recibir diversos mensajes en su Instagram en donde sus seguidores le reprocharon la publicidad y le hicieron ver que estaba haciendo algo ilegal: “Aquí tengo que agregar que normalmente a mi no me gusta la política por lo que la verdad no sé mucho del tema, y creo que aquí estuvo mi error más grande porque me metí a aun tema que no conozco y no hice mi tarea de por lo menos investigar un poco, y caí horrible en mi ignorancia,” relató.

Fue entonces que Mauricio López aprovechó para asegurar que actuó de una manera irresponsable ya que desconocía la gravedad de lo que ocurría, “les puedo decir que mi intención jamás fue mala,” explicó. Finalmente, el atleta se disculpó con su medio millón de seguidores: “Quiero pedir una disculpa muy grande y les prometo que aprendí de mi error. Este es un tema muy delicado que no volveré a tocar de manera irresponsable”, concluyó Mau Wow.

MP