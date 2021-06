Exatlón México: Cassandra Ascencio explota contra la producción y Mati Álvarez por esta razón

El drama y el pleito entre Mati Álvarez y Casandra Ascencio de Exatlón parece estar lejos de terminar. Y es que esta vez en un Live de Instagram Casandra habló sobre el problema que tiene con Mati Álvarez, pues fue justo ella quien dio a conocer al aire y durante una emisión la alianza entre Evelyn y Mati, quienes estaban en equipos contrarios.

Ahora que el reality salió del aire, Casandra reveló una conversación en la que se puede leer que la atleta de Titanes no le habría compartido un premio que le había prometido, siendo esta la razón del pleito entre ambas, por lo que otros atletas del reality también resultaron involucrados al defender a una u otra.

Casandra opinó sobre el problema con Mati y se le escuchó decir: “A mí en ningún momento se me hizo como que le falté al respeto como para como ella reaccionó y ya después se empezó a hacer la víctima y así de que, ni siquiera eres tú la víctima”.

Cassandra también explicó que se acercó a Mati para arreglar las cosas y grabó la conversación, en la cual Mati no le “quiso entregar el dinero” porque habló mal de ella. Ella consideró que sucedió algo parecido en temporadas pasadas con Chris Mireles, quien prefirió quedarse con el premio que habían prometido repartirse y no les volvió a hablar.

“Al final ni siquiera hablamos ni sacamos el tema porque ni siquiera es el dinero, es la acción, entonces ahora que estoy sacando lo de Mati, ni siquiera estoy peleando el dinero, solo a mí lo que me molestó es cómo está actuando ella, que se está haciendo la víctima”, sostuvo.

La amistad entre Mati Álvarez y Casandra Ascencio parece que no tendrá remedio

Casandra no pudo no arremeter contra Mati y dijo que es increíble “cómo esta mujer se sigue agarrando de la fama de Exatlón”. Pero eso no fue todo, Casandra también reveló que la producción de TV Azteca protegía a Mati y lamentó que la situación haya terminado de esta manera, pues también fue un gran proyecto.

La ‘MVP’ sostuvo que le desea lo mejor a Mati y que al final la verdad saldrá a la luz. Concluyó la plática de hora y media con sus admiradores revelando el poco apoyo para los atletas mexicanos, “lamentablemente ahorita el deporte en México está super malo y no hay nada de apoyo y eso es en lo que nos deberíamos enfocar”, reflexionó.

msb