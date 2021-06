Cha Eun Woo: conoce la historia de la novia del actor de dramas. ¿Cómo confesó su amor?

¿Cha Eun Woo tiene novia? El integrante del grupo ASTRO y actor de doramas tiene su propio historial amoroso. Confesó que no tenía permitido tener novias ni citas románticas, pero conoció a su primer amor durante la preparatoria y revela cómo confesó su amor.



Eunwoo se ha convertido en uno de los idols coreanos más populares del momento, no solo por su trayectoria K-pop, también por sus actuaciones en dramas coreanos como True Beauty y My ID is a Gangnam Beauty.

Es sabido que los cantantes K-pop no tienen permitido tener novias o no tienen oportunidad de mantener relaciones personales durante su carrera. Cha Eun Woo no es la excepción, el integrante de ASTRO confesó que no tenía permitido salir en citas mientras fuera estudiante.



Todo fue a causa de una promesa que le hizo a su padre, pues él quería que solo se dedicara a estudiar para poder salir cuando llegara a la Universidad. Incluso aseguró que se mantuvo alejado de las chicas para no romper su palabra.



Sin embargo, Eunwoo conoció a su primer y única novia. ¿Como confesó su amor? El actor y cantante no tenía mucha experiencia, por lo que decidió preguntarle por mensaje de texto lo que pensaba sobre él, la chica le respondió con la misma pregunta y el confesó: me gustas.



Cha Eun Woo terminó con su novia poco después, ya que además de estudiar estaba entrenando para convertirse en idol K-pop y no tenía mucho tiempo para verla.

Eunwoo protagonizará Decibel junto a Lee Jung Suk

Además del éxito de "True Beauty", adaptación del webtoon del mismo nombre, Eunwoo debutará como actor de cine junto a Lee Jong Suk, una de las grandes figuras de los doramas coreanos.



"Decibel" contará la historia de una tripulación que deberá desactivar una bomba antes de que su embarcación se hunda o sufran algún ataque. Cha Eun Woo interpretará a uno de los marineros del barco. Hace poco también promocionó con ASTRO su último comeback con "All Yours". Desde entonces, sus fans esperan su próximo papel en dramas de romance, ya que es considerado uno de los idols más guapos de Corea del Sur.

kma