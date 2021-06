¡Quiero bailar, Sr. Stark! El día que Tom Holland se transformó en Rihanna: VIDEO

Tom Holland es conocido por su papel de Peter Parker (Spider-Man) en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). A pesar de su corta edad, el actor británico se ha hecho de una carrera destacable fuera del traje del Hombre Araña.

En 2012, con apenas 16 años debutó en Lo imposible con Naomi Watts y Ewan McGregor. El año pasado protagonizó El diablo a todas horas junto a Robert Pattinson y este año presenta Cherry. En el marco de su cumpleaños 25, recordamos el día que se transformó en la cantante barbadense Rihanna.

En 2017, Tom Holland fue invitado al programa estadunidense Lip Sync Battle. Su traducción al español es 'batalla de sincronización de labios' y consiste en que dos famosos compiten entre sí fingiendo cantar en vivo alguna canción. Después de dos rondas, el público en vivo elige al ganador.

En aquel entonces, el cumpleañero se enfrentó a Zendaya, con quien compartió créditos en la saga más reciente del superhéroe arácnido: Spider-Man: de regreso a casa (2017), Spider-Man: Lejos de casa (2019) y próximamente Spider-Man: Sin camino a casa (2021).

En la segunda ronda, mientras Zendaya 'interpretó' "24K Magic" de Bruno Mars, Holland combinó el clásico "Singin' In The Rain" de Gene Kelly con uno de los éxitos de Robyn Rihanna Fenty, "Umbrella", con el que mostró sus habilidades para bailar y hacer playback.

Para su número, el actor apareció vestido con sombrero y una sombrilla, acompañado de un grupo de bailarines. Segundos más tarde, regresó al escenario con una peluca, leotardo, short y medias negras, para cantar el icónico tema. Al final, la audiencia votó por él como el gran vencedor de la noche.

"Fue más estresante que hacer Spider-Man. Probablemente fue lo más grande que tuve que superar. No voy a mentir, no me importó estar vestido de mujer. Dije: '¿Quieren que baile bajo la lluvia y haga una pirueta? No puedo hacer eso con tacones, pero ojalá lo hubiera hecho. Hubiera cerrado a lo grande", dijo sobre su performance a la revista People.