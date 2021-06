¿Quién es Andrés Tovar, el productor con el que fue infiel Maite Perroni?

Este martes los conductores del programa Sale el Sol confirmaron durante el matutino la separación del productor Andrés Tovar de su esposa, la actriz Claudia Martín, luego de dos años de matrimonio; la noticia cimbró al medio del espectáculo y rápidamente comenzaron a surgir especulaciones en torno al motivo de la ruptura, la cual, se llegó a especular, se originó debido a una presunta infidelidad de Tovar hacia su pareja.

Conforme pasaban las horas, algunos medios aseguraban el Andrés Tovar le había sido infiel a Claudia Martín con la actriz Maite Perroni, algo que los conductores de Sale el Sol desmintieron durante la transmisión del programa de hoy: “Su separación con Claudia Martín es un hecho, llevan separados varios meses, no están juntos, pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentado el día de hoy en una revista", comentó la periodista Ana María Alvarado.

Los colaboradores del matutino aseguraron que Tovar se encuentra muy triste y preocupado por la decisión, tal como ocurre cuando una relación llega a su fin, sin embargo, el productor decidió darlo a conocer de manera pública ante las especulaciones que han surgido en torno al tema.

¿Terminaron por una infidelidad?

Para responder a los cuestionamientos en torno al motivo de la ruptura, la conductora Joanna Vega-Biestro explicó que la separación entre el productor y la actriz de 31 años ocurrió de la mejor manera y sin una infidelidad de por medio, ya que diversos medios han asegurado que Andrés Tovar le fue infiel a su esposa con la actriz Maite Perroni.

Hace tan solo una semana la exintegrante de la agrupación RBD dio a conocer que daba por concluido el romance que había mantenido durante los últimos siete años y medio con Koko Stambuk, de 44 años, y con la reciente noticia de la separación de Tovar, los rumores daban por cierta la teoría en torno a una presunta infidelidad.

“Él tuvo la confianza de platicárselo a nosotros que somos su equipo, al final del día somos una familia, cuando algo nos pasa tendemos a comentarlo entre nosotros y nunca se habló de una tercera en discordia, nunca se habló de ningún problema, al contrario, es una separación con mucho amor, aunque suene difícil de creerlo, porque son dos personas que se quieren tanto, que decidieron tomar caminos diferentes, pero por el camino del respeto y del amor”, explicó Joanna Vega-Biestro esta mañana durante la transmisión del programa Sale el Sol.

¿Quién es Andrés Tovar?

Andrés Tovar, de 39 años, es el productor del matutino Sale el Sol, el cual se transmite por Imagen Televisión; desde el año 2019 estaba casado con la actriz, Claudia Martín, quien forma parte del elenco de la telenovela “Fuego Ardiente”. Hasta el momento la actriz no se ha pronunciado al respecto en las recientes historias que compartió en su cuenta de Instagram publicó la frase: “Los actos siempre tendrán la última palabra”. Por ahora, la prensa está a la espera que Martín emita algún comunicado o se pronuncie en torno al tema próximamente.

Publicación reciente en una de las historias del Instagram de Claudia Martín. FOTO: Especial

mypr