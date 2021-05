Leticia Calderón confiesa haber gritado a sus hijos, pero nunca golpearlos

Leticia Calderón tuvo una entrevista para el programa "Despierta América" en la que confesó ser muy estricta con los hijos que tuvo con el abogado Juan Collado.

A unos días de que se celebre el Día de las Madres, la actriz aseguró que es cariñosa con los dos jóvenes, pero que cuando es hora de ponerlos en cintura no se tienta el corazón.

Calderón dijo que Carlo tiene 16 años de edad, mientras que Luciano es un año mayor, por lo que ya se encuentran en la adolescencia. Pese a que aceptó que esta etapa puede ser difícil, dijo que solamente les llegó a dar unas nalgadas en una ocasión.

Durante la charla, la actriz dijo que en su infancia le tocó vivir una crianza mucho más estricta, debido a que su madre ejercía un control más fuerte contra ella.

Destacó que bastaba una mirada de su progenitora para que la pequeña Leticia se calmara en un instante y que en caso contrario, su mamá no dudaba dos veces para lanzarle un golpe.

"Me acuerdo que mi mamá me echaba las altas así (haciendo los ojos grandes) y yo (preocupada, pensaba) ‘ya algo malo pasó’. Yo me llamo Carmen Leticia, entonces cuando me dicen Carmen Leticia siento que ya viene el golpe”