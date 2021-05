César Bono revira: la violenta es la pandemia, no su exesposa

César Bono se mostró molesto ante los medios de comunicación que acudieron a la develación de la placa de la obra de teatro "Toc Toc" que le preguntaron sobre lo que vivió en su matrimonio con Patricia Castro.

De acuerdo con el actor, la prensa entendió mal sus declaraciones y que además editaron los audios en los que se muestra cómo habla de lo que vivió durante la cuarentena.

El intérprete dijo que se refería a la pandemia y no a su expareja cuando dijo que le tocó vivir violencia y reiteró su malestar con la forma en la que los reporteros "maquillaron" lo que dijo.

“Ahorita hablo y ustedes me editan y oyen cosas, y cuando me dijeron que si estaba herido por la pandemia, ¡claro que sí!, se murieron hermanos míos en la pandemia, claro que me dolió".