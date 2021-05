César Bono cambia de opinión sobre su separación, niega que haya habido violencia verbal

A tan sólo unas semanas de que César Bono salió a decir que su matrimonio con Patricia Castro había llegado a su fin, luego de haber estado juntos durante más de 30 años, por algunas problemas que tuvieron durante la pandemia y en donde hasta hubo violencia verbal, ahora el actor salió a desmentir sus propias palabras.

Durante una entrevista para el programa de televisión Sale el Sol, el comediante de 70 años explicó: "La separación no fue violencia, la separación no fue desamor, siempre amaré a mis hijos, a los cuatro y las dos señoras que me permitieron ser padre, siempre las amaré, siempre las respetaré. Pero sí tengo que seguir trabajando, esa es una verdad, aparte de que me encanta mi profesión, tengo que comprar todavía el super".

Esto a pesar de que al principio había comentado que por la pandemia del Covid-19, así como la pérdida de algunos seres queridos y algunas diferencias que no se habían logrado superar, fue que el matrimonio había decidido mejor separarse.

En aquel momento, César Bono había explicado que "a veces a uno lo dejan de amar", por lo que dio a entender que su ahora exesposa fue quien había decidido concluir con la relación.

Por otro lado, el también comediante aseguró sentirse con ánimos de seguir adelante con su vida, sobre todo ahora que iniciará una gira de teatro tras su descanso por la pandemia de Covid-19.

"Yo he sido un ser humano feliz, aunque ahora está disminuido, hoy no vivo ni con los hijos, ni con las esposas, ni con los nietos, pero desde que nació la primera hija hasta el día de hoy, vivo y respiro y trabajo para ellos", expresó.

