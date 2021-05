Pedro Sola se desespera e insulta a Camila Sodi por esta razón

El conductor Pedro Sola siempre se ha caracterizado por ser alguien polémico y por no guardarse nada, y como es su costumbre, volvió a explotar, pues se desesperó de que Camila Sodi no respondía una pregunta y la terminando insultando.

Durante la promoción de su próxima película "El exorcismo de Carmen Farías", Sodi fue cuestionada sobre su participación en "Luis Miguel, la serie", ya que se ha rumorada que es una de las mejor pagadas por la producción, pero la actriz se mostró renuente y esquiva para responder.

Posteriormente, Pedro Sola calificó a Sodi como una “imbécil” por no poder dar respuesta a la interrogante de Linet Puente.

Sin embargo, ese calificativo provocó una serie de criticas en las redes, pues algunos de los seguidores de Sodi señalaron que no estuvo bien lo que dijo Sola, mientras que otros daban la razón al comentarista de Ventaneando.

Ante esta situación, Pedro Sola utilizó las redes sociales para disculparse con la actriz. "Ayer en @VentaneandoUno tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho", comentó a través de su cuenta de Twitter el conductor.

