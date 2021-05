"No me queda más", el éxito de Selena que fue escrito para su hermana Suzette

¿Quién no ha escuchado y cantado con todo el sentimiento el tema “No me queda más” de Selena? Seguramente todos lo hemos hecho ya sea en alguna fiesta, mientras hacemos el aseo en casa, cuando lavamos el carro, en algún karaoke o por qué no hasta se le has dedicado a ese amor que mal pagó y es que esta famosa canción ya se ha convertido en un clásico, del que poco sabemos sobre su origen.

Durante la segunda temporada de “Selena, la serie” se ha podido apreciar muchas situaciones que la “Reina del Tex-Mex” vivió en el ámbito personal y que al final del día se reflejaron en su éxito profesional, tal es el caso de las veces que debía elegir las canciones que se convirtieron en un éxito.

Por lo regular, los encargados de escribir los éxitos de Selena eran su hermano A.B Quintanilla y sus amigos y compañeros de Los Dinos Pete Astudillo y Ricky Vela, éste último por cierto fue el creador de “No me queda más”, pero ¿En quién se inspiró para crear este bello tema?.

¡Spoiler Alert! Antes de que sigas leyendo debes saber que en los próximos párrafos te contaremos situaciones que se pueden ver en los primeros capítulos de la segunda temporada de "Selena, La Serie", si tú aún no la has visto y no te gusta saber lo que sucederá es mejor que no sigas leyendo.

¿Un amor secreto en Los Dinos?

Durante el capítulo 6 de la segunda temporada de “Selena, la serie”, A.B Quintanilla quiere mezclar nuevos sonidos por lo que decide integrar el sonido del mariachi en el tema “No me queda más”.

Cuando llega el día de la grabación de dicho éxito, en el estudio se encuentran Selena, A.B Quintanilla, Ricky Vela y Suzette Quintanilla, pero sucede algo raro entre estos dos últimos personajes.

¿Qué pasó?

Mientras Selena se encuentra dentro del estudio grabando la voz, se da cuenta de la llegada de Suzette al estudio, quien al llegar le pide la letra a Ricky mientras ella le pone su mano izquierda en el hombro.

Ahí la cámara enfoca el anillo de compromiso y de casada de Suzette en el hombro de Ricky, mientras que él con lágrimas en los ojos no la voltea ni a ver pues evidentemente tenía un gran dolor, y de todo esto se da cuenta Selena, sin embargo no dice nada.

Luego según la serie, durante la grabación del videoclip oficial de “No me queda más” se puede apreciar a Ricky en algunos momentos ver con gran tristeza a Suzette mientras ella toca la batería.

Aunque no es nada confirmado, con estas escenas se presume que Ricky Vela estuvo enamorado en secreto de la hermana de Selena o bien que pudieron haber tenido un romance fugaz en el que el compositor de “No me queda más” quedó perdidamente enamorado de Suzette mientras que ella se casó con otro hombre.

