YosStop hizo casting para Luis Miguel La Serie 2 ¿Qué personaje hubiera interpretado? | VIDEO

La influencer y actriz Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop dio a conocer en su cuenta de TikTok que pudo haber formado parte de la segunda temporada de Luis Miguel La Serie.

En el video que compartió en la red , la joven de 30 años expresó que fueron directamente los productores de Netflix quienes la buscaron para participar en la historia que cuenta la vida de “El Sol de México” y para interpretar a Michelle Salas, hija del famoso.

“Mucha gente me puso: ‘es que no te pareces a Luis Miguel’, ya sé que no me parezco a Luis Miguel, pero si me buscaron es porque daba el perfil y les interesaba, pero bueno, en ese no hice callback y ya no me enteré de nada y no me dijeron nada”, dijo.

También manifestó que ahora que ve las imágenes en donde es Macarena Achaga es la actriz que da vida a Michelle, se da cuenta que el personaje es más joven de lo que le habían comentado.

“Cuando sale la serie te das cuenta de quien se quedó y no es porque sea la novia de Juanpa, yo no creo que ahí tenga mucho poder de decisión, sino que es mucha casualidad, es novia de Juanpa, es súper amiga de Diego Boneta y cosas por el estilo que dices ‘que raro’”, manifestó.

YosStop se caracteriza pos montarse franca y directa ante las redes sociales, por eso no dudo en compartir el momento que había pasado en el proyecto con sus seguidores.

El pasado fin se semana se estrenó el tercer capítulo se Luis Miguel La Serie y cada vez la trama desengloba y muestra la vida personal del intérprete de “Suave”, sus secretos que por mucho tiempo había escondido y sus más profundos amores, por lo que los fans esperan con ansias cada domingo.

GB