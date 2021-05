Celebra con stickers y realidad aumentada el May the Fourth de STAR WARS: FOTOS

La presencia de Star Wars y todo lo que gira en torno a esta multimilonaria franquicia, sumada a millones de sus fans en todo el mundo, ha provocado el May the Fourth o Día de Star Wars en este 4 de mayo. Y, como no podía faltar, el mundo digital se úne a esta celebración con su peculiar estilo, entre memes, stickers de whatapp y realidad aumentada.

¿Por qué existe el May the Fourth de Star Wars

Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, debido a la similitud del sonido al pronunciar en inglés, “May the fourth” y la famosa frase de la saga “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe).

Este especial día nació con la publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979, sumado a la nota “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (que este día cuarto te acompañe), con la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher por ser nombrada como primera ministra del país.

De esta manera, este día los fans de la saga celebran a sus personajes favoritos, se visten como ellos y rememoran todo el universo Star Wars.

Google se une al festejo con animaciones

Si entras al buscador de Google y escribes May the 4th be with you podrás ver una animación con elementos de la franquicia.

Si buscan en google Star Wars day les aparece esta animación, inténtenlo uD83EuDD19uD83CuDFFCuD83EuDD2AuD83EuDD19uD83CuDFFC#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/WZ4LCoZU6R — Ale Orozco (@alejandrorozzco) May 4, 2021

También hay realidad aumentada

Google también te permite vivir la realidad aumentada con grogu o bebé yoda y utilizar esta tecnología para ver al personaje muy cerca de ti.

¡Es hoy! y tienes dos formas de celebrar con Google el Día de #StarWars uD83DuDE00



Desde tu uD83DuDCF1 busca en Google ‘grogu’ o ‘bebé yoda’ y llévalo a tu espacio con la vista 3D

Desde tu uD83DuDCBB o uD83DuDCF1 escribe en Google ‘Star Wars’ y mira lo que sucede#MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay #MayThe4th pic.twitter.com/6FP3JmS86A — Google en español (@googleespanol) May 4, 2021

Stickers de Star Wars para Whatsapp

Para rematar, puedes ir a tu whatsapp y celebrar este día descargando stickers especiales de Baby Yoda. Para hacerlo, sólo tienes que entrar a tus chats, elegir la carita y símbolo que representa a los stickers. Luego, da clic en el signo de más que aparece al final del menú, del lado derecho, y verás una lista con las opciones disponibles.

Puedes ir al final de la lista y elegir la opción para ir a tu tienda de aplicaciones. Ahí puedes buscar dos packs de stickers: “Baby Yoda Stickers” y "Stickers Baby-Yoda", da clic en la que prefieras y listo, ya los tendrás en tu teléfono para poder usarlo en tus mensajes.

