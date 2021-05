Franco Escamilla celebra a lo grande triunfo de Cruz Azul | VIDEO

Cruz Azul se convirtió en campeón este domingo en el encuentro con el Santos empatando 1-1 en el Estadio Azteca, un triunfo que los aficionados esperaron durante 23 años en la que no habían ganado la liga, por esto famosos no dudaron en compartir sus reacciones y este fue el caso de Franco Escamilla.

'La Máquina' consiguió el empate al 51 con anotación del internacional uruguayo Jonathan Rodríguez, y así ganó la final con marcador global de 2-1. Conforme pasaba el tiempo, Santos ejercía un acoso más agobiante, pero sin claridad, y Cruz Azul comenzaba a insinuar de contragolpe.

Finalmente, el triunfo tan esperado llegó y los aficionados celebraron a lo grande a "La Máquina" tanto en redes sociales como en las calles de todo el país, donde se escuchó a lo alto el grito de quienes esperaron durante un largo tiempo este triunfo de Cruz Azul.

Franco Escamilla reacciona a triunfo de Cruz Azul

En sus redes sociales el comediante no dudó en compartir un video donde se le puede ver saltando y gritando a lo grande que Cruz Azul ganó en tan importante partido.

El standupero compartió el momento exacto en que los jugadores de Cruz Azul celebraron el triunfo, mientras tanto él desde su casa coreaba una porra y cuestionaba a quienes dudaron que fuera posible sobre las burlas que tanto se hicieron en el pasado.

"¡Campeones! No hay suerte, no hay maldición, sólo hay huevos y levantarse cada vez que las cosas no salen como esperabas. ¡Qué gusto irle a Cruz Azul!", fue el mensaje con el que el comediante acompañó el video.

En días pasados Franco Escamilla protagonizó junto a Yordi Rosado la gran celebración por un gol de Cruz Azul en pleno programa “Desde el Cerro de la Silla”, entre gritos y felicidad los conductores no dudaron en festejar la anotación.

“¡Qué bueno! Ya que se nos haga, por favor”, dijo Yordi Rosado, quienes en ocasiones anteriores se ha declarado aficionado de Cruz Azul como otras celebridades, uno de los casos más sonados es el de Eugenio Derbez, cuyo personaje Ludovico P. Luche fue protagonista de memes.

Con información de medios

cvg