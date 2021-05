¿Por qué Luis Miguel no quería admitir que tenía una hija ante los medios?

Se acabó, este domingo 30 de mayo llegó a su fin luego de ocho capítulos la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, el ídolo de la música que en 2018 tomó un segundo aire gracias a Netflix y se convirtió en tendencia, tanto que al terminar la primera entrega los seguidores de "El Sol" no tardaron en pedir la segunda entrega que luego de muchos inconvenientes (entre ellos la pandemia por covid-19) llegó en este 2021.

De lo que más llamó la atención durante estos ocho capítulos, que fueron calificados por los seguidores como tibios, está la relación del hijo de Luisito Rey con su primogénita Michelle Salas, con quien tuvo una relación dispersa y muy perseguida por los medios de comunicación, ante los cuales el intérprete de "La Incondicional" negó en varias ocasiones su existencia.

¿Por qué Luis Miguel negaba la existencia de su hija?

De acuerdo lo lo que se vio en la producción de Netflix, LuisMi estaba a punto de confesar que en su vida existía Michelle Salas, sin embargo, aconsejado por su mánager Patricio Robles no lo hace y le rompe el corazón a Sophie (Stephanie Salas) quien ya esperaba que hiciera visible su paternidad ante los medios.

Según lo que se cuenta en la historia de la plataforma con sede en Los Gatos, California, ello se debió a que Robles consideraba que afectaría su imagen ante las fanáticas, pues Luis Miguel debía continuar como inalcanzable.

Aunque no hay otras declaraciones del cantante nacionalizado mexicano, puede ser que en este caso la serie no esté tan alejada de la realidad, pues se debe recordar que lo relacionado al ídolo siempre ha sido un misterio y aunque se especule en los medios, no pasa de eso, de especular y de mantenerlo como un alejado del resto de los humanos.

¿La culpa la tuvo Silvia Pinal?

En la serie se retrata que por 11 años Micky estuvo alejado de Michelle, pues durante su infancia sí convivieron, y al cumplir la joven 18 años la relación se retomó. Se ha dicho que esta situación fue debido a la intervención de la matriarca de la familia Silvia Pinal, pues cada que la gente de Luis Miguel iban por la niña, la actriz insistía en que el cantante abriera in fideicomiso a favor de la niña y terminó por cansarlo.

Noticias Relacionadas Esta es la nueva actividad extrema en Acapulco a la que Luis Miguel le temió

En una entrevista con Ventaneando, Octavio Foncerrada, mejor conocido como "El Doc", recordó ese tiempo y confirmó la intervención de la musa de Diego Rivera, con la vida de su bisnieta.

psc