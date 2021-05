Gepe nos recuerda con "Buena Memoria" lo importante de las cosas sencillas ante la adversidad I PODCAST

Daniel Alejandro Riveros Sepúlveda mejor conocido como Gepe conversó con María Mila para el podcast Desafinados y reveló entre otras cosas cuál fue su intención al escribir este nuevo sencillo musical "Memoria", el quinto adelanto de su próximo disco y por qué espera sensibilizar a la gente con ella para hacernos conscientes de nuestro entorno, los problemas que nos rodean y las soluciones que cada quien puede traer a la mesa.

“Buena Memoria”¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esta canción? En este episodio el músico chileno, Gepe, nos cuenta cual fue su intención al escribir esta pieza y por qué espera sensibilizar a la gente con ella para hacernos conscientes de nuestro entorno, los problemas que nos rodean y las soluciones que cada quien puede traer a la mesa. También hablamos sobre su nuevo show en vivo Ulyses primer encuentro, y el aclamado documental Folclor imaginario en donde se le rinde tributo a Margot Loyola. ¿Por qué es importante honrar nuestro pasado? ¿Cómo podemos encontrar parte de nuestra identidad en el folclore? ¿Cómo aceptar nuestra realidad para seguir hacia adelante?

La canción de la que hablamos en esta ocasión es una de los cuatro audios que Gepe interpreto en el show acústico que transmitió en vivo a través de YouTube hace unos días llamado Ulyse, primer encuentro. El cual fue transmitido desde el cajón del Maipo en la ciudad de Santiago de Chile.

Hay veces que no es tan fácil honrar nuestro pasado, abrazar una realidad que a lo mejor no es lo que esperábamos o de la que no estamos muy orgullosos. Y es lo que Buena Memoria comunica, una de las claves para poder aceptar la realidad en esos casos, y tener la confianza para trabajar y llegar a un lugar mejor.

Si quieres saber más sobre el significado detrás de la canción de Gepe, su show en vivo, y el gran documental Folclore imaginario, en el que se le rinde tributo a Margot Loyola, una de las folclorista, compositora, música, e investigadora más importante del folclore chilena, te invito a que escuches el episodio de esta semana en Desafinados Podcast.

