Chiquis Rivera ya no se esconde; presume gran amor con su nuevo novio

La cantante Chiquis Rivera por fin se muestra con su nuevo novio, luego de su divorcio con Lorenzo Méndez, la hija de Jenni Rivera no había hecho oficial ninguna relación, aunque ya se le había captado con algunos galanes, pero parece que esta vez decidió ya no esconder su gran amor y presumirlo en las redes sociales.

Hace unos días los rumores de que la cantante y empresaria estaba de romance con un nuevo galán se hicieron más fuertes luego de que fueron captados tomados de la mano a las afueras de un restaurante. El programa Despierta América compartió las imágenes en las que Chiquis es cuestionada sobre su nuevo romance.

El hombre con el que la artista fue captada es Emilio Sánchez, un fotógrafo con el que fue relacionada anteriormente y que afirman muchos es amigo de Lorenzo Méndez, su ex esposo. Aunque hasta el momento no lo ha declarado como oficial, este viernes la cantante compartió en su cuenta de Instagram un par de imágenes en la que se le ve muy contenta junto a Sánchez.

La cantante felicitó en redes a su nuevo amor. Foto: Especial

Chiquis ya no se esconde

Luego del momento incómodo que pasó hace unos días, ayer la cantante parece haber decidido ya no esconder más su amor, y fue a través de sus redes sociales que compartió algunas imágenes para felicitar por su cumpleaños a Sánchez, quien también dejó ver el amor por su novia en redes.

Sánchez dejó ver a sus fans su amor por Chiquis. Foto: Especial

En la cuenta oficial de Instagram del fotógrafo, dejó ver una imagen en la que besa a Chiquis en la mejilla y que acompañó con el texto: "All I want for my birthday is a..." (Todo lo que quiero para mi cumpleaños es un), instantánea que muchos han asegurado es la que haría oficial el romance.

La foto fue tomada en Colorado, Estados Unidos, donde este viernes la cantante presentó un show, y con lo que se entendería que Sánchez acompañó a su novia, lo cual quedó confirmado luego de que publicará una historia en la que se ve un fragmento del show de la cantante y aseguró ser el "chico más afortunado del mundo".

El nuevo galán de Chiquis se dice el hombre más afortunado. Foto: Especial

