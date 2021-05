Tunden a Chiquis Rivera por atrevida FOTO donde no deja nada a la imaginación

Chiquis Rivera causó gran revuelo este lunes en las redes sociales, luego de que publicó unas polémicas imágenes en las que dejó poco a la imaginación mostrando sus glúteos, razón por la que la tundieron y criticaron, aunque la cantante también ha sido defendida por muchos por su atrevida foto.

Como parte de la promoción de una nueva crema para eliminar la celulitis que la también empresaria lanzó este martes publicó en sus redes sociales una serie de imágenes en las que se le ve luciendo un provocativo traje de baño de color blanco con la parte baja tipo tanga, lo que dejó ver sus curvas.

En el post Rivera explicó que tanto ella como muchas mujeres, sufren con la celulitis en las piernas, "al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, si no, también a otras mujeres que comparten este dilema".

La cantante dejó poco a la imaginación con sus imágenes. Foto: Especial

Tunden a Chiquis Rivera en redes sociales

Uni de los primero en reaccionar a las imágenes de Rivera fue "El Chapo de Sinaloa"; el cantante escribió un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram que después borró, en el que afirma que le da vergüenza ajena ver ese tipo de contenidos y se pregunta: "¿en dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?”.

El Chapo de Sinaloa se dejó ir con todo contra la hija de Jenni Rivera. Foto: Especial

Pero las palabras del cantante de música ranchera no pararon ahí, pues continuó hablando del tema, afirmando que no era necesario que mostrará esa parte de su cuerpo para dar a conocer los efectos positivos de su productos, aunque aseguró que no era nada personal.

En respuesta a los comentarios del artista, algunas mujeres del medio se han manifestado. Helen Ochoa, Carolina Rossy Sheira Reyes escribieron en sus respectivas cuentas de Instagram mensajes de apoyo a la cantante de música banda, asegurando que Chiquis tiene el derecho a expresarse de la forma que quiera.

En algunas publicaciones también se afirmó que su exesposo, el cantante Lorenzo Méndez había salido a defender a la cantante, pero esto fue desmentido por el propio interprete, quien aseguró que de hecho ya no la sigue en Instagram y ese comentario lo había hecho con anterioridad.

Su exesposo desmiente haber comentado la publicación. Foto: Especial

